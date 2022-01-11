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Главный терапевт СО Олег Фатенков: сейчас возрастает риск заболеть простудными заболеваниями

11 января 2022 18:52
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Очень важно иметь крепкий иммунитет, чтобы организму было легче справляться с атакующими его вирусами.

Главный терапевт Самарской области, заведующий кафедрой Факультетской терапии СамГМУ, доктор медицинских наук Олег Вениаминович Фатенков:

"Закончились новогодние праздники, и все мы вернулись к нашим повседневным делам. У каждого из нас возрастает риск заболеть простудными заболеваниями. В это время очень важно иметь крепкий иммунитет, чтобы организму было легче справляться с атакующими его вирусами. Если одновременно заболеть двумя  вирусными инфекциями – COVID-19 и гриппом, то процесс может протекать значительно тяжелее,  особенно у тех, кто болеет хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, заболевания легких.

Вот почему сейчас нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью. В настоящее время разрешено одновременно с вакциной «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции  использовать вакцину  от гриппа. Не забывайте, что через полгода после вакцинации от новой коронавирусной инфекции необходима ревакцинация, то есть повторная вакцинация от COVID-19. Это позволит предотвратить  тяжелые последствия заболеваний.

Вакцинация против гриппа необходима всем, а людям из групп риска (дети, пациенты с хроническими заболеваниями) рекомендовано вакцинироваться как можно раньше, не дожидаясь подъёма заболеваемости. Привиться нужно и тем, кто не имеет сопутствующих заболеваний и фактически здоров. Именно здоровые носители, чаще болея бессимптомно, заражают пожилых членов семьи.

Отнеситесь серьезно к простым мерам профилактики: почаще мойте руки с мылом, надевайте маску, меняйте ее каждые 2 часа, не трогайте руками глаза, нос или рот, соблюдайте дистанцию до окружающих вас людей 1,5 м, избегайте излишнего посещения общественных мест. Постарайтесь вести здоровый образ жизни, предполагающий полноценный сон, регулярное питание и употребление достаточного количества пищи, богатой витаминами, не забывайте о необходимости поддерживать физическую активность. Регулярно проветривайте помещения.

Если вы заболели, останьтесь дома и срочно обратитесь к врачу. Соблюдайте постельный режим и все рекомендации доктора".

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Здравоохранение
Очень важно иметь крепкий иммунитет, чтобы организму было легче справляться с атакующими его вирусами.
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