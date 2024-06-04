Главный стоматолог Самарской области напомнил о профилактике и последствиях кариеса

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Кариес вызывают микроорганизмы, пагубно воздействующие посредством выделяющихся кислот сначала на зубную эмаль, а потом и на весь зуб в целом. Об этом заболевании рассказывает главный внештатный специалист стоматолог министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарской стоматологической поликлиники №3 Александр Нестеров.



"Что такое кариес? Это процесс разрушения твердых тканей зуба.



Заболевание может вызывать запах изо рта.



Зубы начинают реагировать на горячее, холодное или кислое. Они неприятно ноют или возникает ощущение ломящей боли.



Сначала кариес - это темное пятно на зубе. Без своевременного лечения ситуация усугубляется и зуб разрушается.



При развитии глубокого кариеса есть вероятность образования кист, пульпита, а затем и периодонтита.



Методика лечения напрямую зависит от степени разрушения зуба, сохранности его стенок, наличия контактного кариеса на соседних зубах и других сопутствующих факторов.



Как избежать кариеса?

Занимайтесь спортом и поддерживайте свой иммунитет. Не забывайте пить достаточное количество воды.

Ограничьте употребление быстрых углеводов - сладости, газировки, кондитерские изделия. Добавьте в рацион твердые овощи, зелень и фрукты.

Проходите стандартное обследование у врача-стоматолога раз в год, чтобы контролировать состояние.

Чистите зубы утром и вечером.

Обязательно пользуйтесь зубной нитью и ополаскивателем для рта.



Помните: предотвратить заболевание всегда проще, чем его вылечить".

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