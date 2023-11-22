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Главный клинический фармаколог региона рассказала об опасности самолечения антибиотиками

22 ноября 2023 15:59
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Они не оказывают влияния на вирусные инфекции. Их использование   при лечении ОРВИ нецелесообразно.

Главный внештатный специалист по клинической фармакологии министерства здравоохранения Самарской области, заведующая отделением клинической фармакологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П. Полякова, врач высшей категории Галина Гусева:

«Антибиотики – это класс лекарственных препаратов, которые используются для борьбы с бактериальными инфекциями. Они действуют, уничтожая или замедляя рост бактерий, что позволяет организму справиться с инфекцией.

Антибиотики назначаются при бактериальных инфекциях, но только в случае, когда они являются эффективным методом лечения.

 Они не оказывают влияния на вирусные инфекции. Их использование   при лечении ОРВИ нецелесообразно.

Самолечение антибиотиками может иметь ряд негативных последствий:

 - развитие антимикробной резистентности.   Бактерии становятся устойчивыми к действию антибиотиков. Это усложняет лечение инфекций и может привести к возникновению опасных супербактерий,

- побочные эффекты - аллергические реакции, дисбиоз кишечника и другие проблемы со здоровьем. 

Принимать антимикробные препараты следует только по назначению врача, а также необходимо  строго  следовать его рекомендациям по дозировке и продолжительности лечения», сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

 

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