Главный инфекционист региона: «В Самарской области создана система оказания медицинской помощи пациентам с хроническим гепатитом С»

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова:



«В Самарской области создана система оказания медицинской помощи пациентам с хроническим гепатитом С. При подозрении на заболевание специалисты направляют пациента к врачу-инфекционисту в поликлинику по месту прикрепления. Пациентам с предварительным диагнозом назначается и проводится дообследование для установления клинического диагноза.



Тест на антитела к хроническому вирусному гепатиту С включён в перечень обязательных обследований при диспансеризации с 2024 года. Анализ доступен для пациентов старше 25 лет, сделать его можно раз в десять лет.



Более 2 лет на базе Самарской городской больницы № 10 работает областной Гепатологический центр для оказания квалифицированной специализированной медицинской помощи взрослым больным с вирусными гепатитами и циррозами печени вирусной этиологии или с подозрением на них. Важным направлением борьбы с этим заболеванием является увеличение охвата пациентов противовирусной терапией. Лечение проводится за счёт средств областного и федерального бюджетов, а также средств обязательного медицинского страхования.



С 2025 года стартовал федеральный проект «Борьба с вирусным гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" . Мероприятия проекта позволят снизить заболеваемость гепатитом в Самарской области и обеспечить противовирусной терапией более 1500 человек в год".

Фото: минздрав СО