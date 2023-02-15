Где в Самарской области 15 февраля выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области 15 февраля выявлено 719 новых случаев COVID-19:
- 265 в г. Тольятти
- 192 в г. Самара
- 38 в г. Жигулевск
- 35 в г. Новокуйбышевск
- 28 в Волжском районе
- 26 в г. Сызрань
- 22 в Нефтегорском районе
- 16 в г. Кинель
- 14 в г. Чапаевск
- 11 в Ставропольском районе
- 8 в г. Октябрьск
- 7 в Большеглушицком районе
- 7 в Красноярском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 6 в Кинельском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Безенчукском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в г. Отрадный
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Шигонском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Сызранском районе
-1 в Приволжском районе
Госпитализированы 44 человека.
Фото: ru.freepik.com