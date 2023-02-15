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Где в Самарской области 15 февраля выявлены новые случаи коронавируса

15 февраля 2023 21:37
148
В Самаре за сутки заболели 192 человека, в Тольятти - 265.

В Самарской области 15 февраля выявлено 719 новых случаев COVID-19: 

- 265 в г. Тольятти 

- 192 в г. Самара 

- 38 в г. Жигулевск 

- 35 в г. Новокуйбышевск 

- 28 в Волжском районе 

- 26 в г. Сызрань 

- 22 в Нефтегорском районе 

- 16 в г. Кинель 

- 14 в г. Чапаевск 

- 11 в Ставропольском районе 

- 8 в г. Октябрьск 

- 7 в Большеглушицком районе 

- 7 в Красноярском районе 

- 6 в Алексеевском районе 

- 6 в Кинельском районе 

- 5 в г. Похвистнево 

- 5 в Безенчукском районе 

- 3 в Кинель-Черкасском районе 

- 4 в Похвистневском районе 

- 4 в г. Отрадный 

- 3 в Хворостянском районе 

- 3 в Шигонском районе 

- 3 в Клявлинском районе 

- 2 в Пестравском районе 

- 2 в Челно-Вершинском районе 

- 1 в Красноармейском районе 

- 1 в Камышлинском районе 

- 1 в Сызранском районе 

 -1 в Приволжском районе 

Госпитализированы 44 человека.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Коронавирус

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