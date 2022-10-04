Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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В Самарской области 4 октября выявлено 747 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 256 в г. Тольятти

-170 в г. Самара

- 28 в Приволжском районе

- 27 в г. Сызрань

- 26 в г. Похвистнево

- 25 в Нефтегорском районе

- 24 в Богатовском районе

- 21 в Похвистневском районе

- 20 в г. Октябрьск

- 19 в Хворостянском районе

- 17 в г. Чапаевск

- 15 в Борском районе

- 15 в Елховском районе

- 14 в Безенчукском районе

- 13 в Большеглушицком районе

- 11 в Алексеевском районе

- 9 в Кинель-Черкасском районе

- 9 в Исаклинском районе

- 8 в Ставропольском районе

- 5 в Большечерниговском районе

- 4 в Сызранском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в Камышлинском районе

- 1 в Шигонском районе

Госпитализировано 65 человек.

Фото: ru.freepik.com