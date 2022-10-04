Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области 4 октября выявлено 747 новых случаев коронавирусной инфекции:
- 256 в г. Тольятти
-170 в г. Самара
- 28 в Приволжском районе
- 27 в г. Сызрань
- 26 в г. Похвистнево
- 25 в Нефтегорском районе
- 24 в Богатовском районе
- 21 в Похвистневском районе
- 20 в г. Октябрьск
- 19 в Хворостянском районе
- 17 в г. Чапаевск
- 15 в Борском районе
- 15 в Елховском районе
- 14 в Безенчукском районе
- 13 в Большеглушицком районе
- 11 в Алексеевском районе
- 9 в Кинель-Черкасском районе
- 9 в Исаклинском районе
- 8 в Ставропольском районе
- 5 в Большечерниговском районе
- 4 в Сызранском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в Камышлинском районе
- 1 в Шигонском районе
Госпитализировано 65 человек.
Фото: ru.freepik.com