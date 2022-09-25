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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

25 сентября 2022 19:39
232
В Самаре за сутки заболели 909 человек.

В Самарской области 25 сентября выявлено 2 133 новых случая коронавирусной инфекции: 

- 909 в г. Самара
- 352 в г. Тольятти
- 108 в г. Сызрань
- 106 в г. Кинель
- 51 в г.Новокуйбышевск
- 44 в Волжском районе
- 42 в Кинельском районе
- 39 в Богатовском районе
- 35 в г. Чапаевск
- 32 в Нефтегорском районе
- 30 в г. Жигулевск
- 28 в Безенчукском районе
- 28 в Борском районе
- 25 в г. Похвистнево
- 25 в Приволжском районе
- 23 в Красноярском районе
- 21 в г. Отрадный
- 20 в Сергиевском районе
- 18 в Шигонском районе
- 17 в г. Октябрьск
- 17 в Кинель-Черкасском районе
- 16 в Большеглушицком районе
- 15 в Клявлинском районе
- 15 в Похвистневском районе
- 15 в Сызранском районе
- 12 в Большечерниговском районе
- 12 в Кошкинском районе
- 12 в Красноармейском районе
- 10 в Елховском районе
- 10 в Хворостянском районе
- 8 в Алексеевском районе
- 8 в Пестравском районе
- 7 в Исаклинском районе
- 7 в Челно-Вершинском районе
- 7 в Шенталинском районе
- 6 в Камышлинском районе
- 3 в Ставропольском районе

Госпитализировано 74 человека.

 

Фото:    u.freepik.com

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