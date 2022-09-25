Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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В Самарской области 25 сентября выявлено 2 133 новых случая коронавирусной инфекции:

- 909 в г. Самара

- 352 в г. Тольятти

- 108 в г. Сызрань

- 106 в г. Кинель

- 51 в г.Новокуйбышевск

- 44 в Волжском районе

- 42 в Кинельском районе

- 39 в Богатовском районе

- 35 в г. Чапаевск

- 32 в Нефтегорском районе

- 30 в г. Жигулевск

- 28 в Безенчукском районе

- 28 в Борском районе

- 25 в г. Похвистнево

- 25 в Приволжском районе

- 23 в Красноярском районе

- 21 в г. Отрадный

- 20 в Сергиевском районе

- 18 в Шигонском районе

- 17 в г. Октябрьск

- 17 в Кинель-Черкасском районе

- 16 в Большеглушицком районе

- 15 в Клявлинском районе

- 15 в Похвистневском районе

- 15 в Сызранском районе

- 12 в Большечерниговском районе

- 12 в Кошкинском районе

- 12 в Красноармейском районе

- 10 в Елховском районе

- 10 в Хворостянском районе

- 8 в Алексеевском районе

- 8 в Пестравском районе

- 7 в Исаклинском районе

- 7 в Челно-Вершинском районе

- 7 в Шенталинском районе

- 6 в Камышлинском районе

- 3 в Ставропольском районе

Госпитализировано 74 человека.

Фото: u.freepik.com