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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

17 августа 2022 14:37
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В Самаре за сутки заболели 225 человек.

17 августа в регионе выявлен 541 новый случай COVID-19:

- 225 в г. Самара
- 81 в г. Тольятти
- 43 в г. Отрадный
- 39 в г. Кинель
- 17 в г. Сызрань
- 16 в Волжском районе
- 14 в Кинель-Черкасском районе
- 13 в г.Новокуйбышевск
- 11 в Большечерниговском районе
- 11 в Большеглушицком районе
- 11 в Пестравском районе
- 8 в Сергиевском районе
- 8 в г. Чапаевск
- 7 в Борском районе
- 7 в г. Жигулевск
- 6 в Красноармейском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 4 в Нефтегорском районе
- 4 в Клявлинском районе
- 4 в Кинельском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Богатовском районе
- 1 в Кошкинском районе

 Госпитализировано 57 человек.

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