Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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28 сентября в регионе подтверждено 586 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 245 в г. Самара

- 86 в г. Тольятти

- 33 в г. Новокуйбышевск

- 23 в г. Отрадный

- 19 в г. Кинель

- 15 в г. Сызрань

- 13 в Волжском районе

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 11 в Нефтегорском районе

- 11 в Сергиевском районе

- 7 в г. Чапаевск

- 7 в Красноармейском районе

- 7 в Приволжском районе

- 6 в Богатовском районе

- 6 в Кинельском районе

- 6 в Кошкинском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в г. Октябрьск

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в Алексеевском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в Борском районе

- 5 в Клявлинском районе

- 5 в Пестравском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в Елховском районе

- 4 в Хворостянском районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Красноярском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Сызранском районе

Скончались 3829 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 41, 49, 61 года, женщина 62 лет;

женщины 63, 66, 68, 74, 75, 79 лет, мужчины 62, 65, 69, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 66, 74 лет, мужчины 67, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 63 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщина 60 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 119,92 по стране - 140,77. Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,75.

Фото: оперштаб СО