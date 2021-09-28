Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

28 сентября в регионе подтверждено 586 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 245 в г. Самара
- 86 в г. Тольятти
- 33 в г. Новокуйбышевск
- 23 в г. Отрадный
- 19 в г. Кинель
- 15 в г. Сызрань
- 13 в Волжском районе
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в Нефтегорском районе
- 11 в Сергиевском районе
- 7 в г. Чапаевск
- 7 в Красноармейском районе
- 7 в Приволжском районе
- 6 в Богатовском районе
- 6 в Кинельском районе
- 6 в Кошкинском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в г. Октябрьск
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Алексеевском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Борском районе
- 5 в Клявлинском районе
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Елховском районе
- 4 в Хворостянском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Красноярском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Сызранском районе
Скончались 3829 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 41, 49, 61 года, женщина 62 лет;
женщины 63, 66, 68, 74, 75, 79 лет, мужчины 62, 65, 69, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 66, 74 лет, мужчины 67, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 63 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщина 60 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 119,92 по стране - 140,77. Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,75.
Фото: оперштаб СО