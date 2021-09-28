Я нашел ошибку
Главные новости:
Состоялся совместный рейд «РКС-Самара» и приставов Промышленного района. 
«РКС-Самара»: когда не платят за воду, приходят приставы
Теперь ипотечным заёмщикам необязательно предоставлять документы о владении русским языком, а также документы об образовании.
СберБанк упростил выдачу ипотеки иностранцам
Медвежонок ищет маму.
В поселке Диксон белый медвежонок-сирота  пришел к людям
Мероприятия проводятся с целью выявления, предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений среди и в отношении несовершеннолетних.
Полицейские региона проводят профилактические беседы с подростками
С октября выплаты на первого и второго ребенка будут поступать только на карту "Мир".
Спикер Госдумы Володин рассказал, какие нововведения ждут россиян в октябре
В настоящее время строители завершают основную часть работ. Идёт утепление фасада, кладка внутренних перегородок и крыши.
В Большечерниговском районе идет строительство нового Дома культуры
В Самаре за сутки заболели 254 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Руководители и представители профильных министерств доложили о проделанной на сегодня работе.
Виктор Кудряшов поручил подготовить межведомственные предложения по обеспечению прироста населения в регионе
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.51
-0.15
EUR 84.68
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится вечер камерной и органной музыки «Вселенная Вивальди»
На острове Зелененький состоялась экологическая акция «Чистые берега»
В Тольятти отметят Международный день музыки 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

28 сентября 2021 14:55
169
В Самаре за сутки заболели 254 человека.

28 сентября в регионе подтверждено 586 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 245 в г. Самара
- 86 в г. Тольятти
- 33 в г. Новокуйбышевск
- 23 в г. Отрадный
- 19 в г. Кинель
- 15 в г. Сызрань
- 13 в Волжском районе
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в Нефтегорском районе
- 11 в Сергиевском районе
- 7 в г. Чапаевск
- 7 в Красноармейском районе
- 7 в Приволжском районе
- 6 в Богатовском районе
- 6 в Кинельском районе
- 6 в Кошкинском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в г. Октябрьск
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Алексеевском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Борском районе
- 5 в Клявлинском районе
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Елховском районе
- 4 в Хворостянском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Красноярском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Сызранском районе

Скончались 3829 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 41, 49, 61 года, женщина 62 лет;
женщины 63, 66, 68, 74, 75, 79 лет, мужчины 62, 65, 69, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 66, 74 лет, мужчины 67, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 63 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщина 60 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 119,92 по стране - 140,77. Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,75.

 

Фото:   оперштаб СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Самаре за сутки заболели 254 человека.
28 сентября 2021  14:55
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
169
В сентябре в Самарский регион поступило более 500 тысяч доз вакцины от гриппа
28 сентября 2021  12:52
В сентябре в Самарский регион поступило более 500 тысяч доз вакцины от гриппа
193
Муниципалитеты будут вводить дополнительные ограничительные меры с учетом эпидситуации на своей территории.
27 сентября 2021  20:51
 Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
1285
В Самаре за сутки заболели 358 человек.
27 сентября 2021  14:47
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
611
По его словам, она направлена на достижение коллективного иммунитета.
27 сентября 2021  14:06
Армен Бенян рассказал об экстренной вакцинации
640
В Самарской области возник дефицит с 1 отрицательной группой крови
27 сентября 2021  11:26
В Самарской области возник дефицит с 1 отрицательной группой крови
388
В Самаре за сутки заболели 250 человек.
26 сентября 2021  15:34
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
805
В Самаре заболели 248 человек.
25 сентября 2021  16:24
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1305
Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо вакцинировать не менее 80% населения.
24 сентября 2021  22:49
47 млн человек, привитых от COVID-19 в России, недостаточно, чтобы остановить заражение инфекцией  
1210
Сейчас молодой человек вернулся к обучению на финансово-экономическом факультете и продолжает курс реабилитации.
24 сентября 2021  22:28
В Петербурге спасли студента, заболевшего COVID-19 во время четырехмесячной комы
1076
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
704
Весь список
В центре внимания
В Самарской губернской думе выбрали нового спикера
28 сентября 2021  14:02
В Самарской губернской думе выбрали нового спикера
297
И снова рост: за сутки выявили 586 случаев коронавируса в Самарской области
28 сентября 2021  12:59
И снова рост: за сутки выявили 586 случаев коронавируса в Самарской области
246
Уже 91,2% многоквартирных домов Самары подключены к теплоисточникам
28 сентября 2021  10:55
Уже 91,2% многоквартирных домов Самары подключены к теплоисточникам
224
В Самарской области введут QR-коды для посещения ряда учреждений
28 сентября 2021  09:22
В Самарской области введут QR-коды для посещения ряда учреждений
282
Муниципалитеты будут вводить дополнительные ограничительные меры с учетом эпидситуации на своей территории.
27 сентября 2021  20:51
 Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
1284
Весь список