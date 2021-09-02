Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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2 сентября в регионе подтверждено 447 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 194 в г. Самара

- 70 в г. Тольятти

- 22 в г. Новокуйбышевск

- 16 в г. Кинель

- 15 в г. Сызрань

- 13 в г. Чапаевск

- 8 в Большеглушицком районе

- 8 в Сергиевском районе

- 8 в Волжском районе

- 8 в г. Похвистнево

- 7 в Богатовском районе

- 7 в г. Отрадный

- 6 в Красноярском районе

- 6 в Приволжском районе

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Кинельском районе

- 5 в Пестравском районе

- 5 в Борском районе

- 4 в Камышлинском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Елховском районе

419 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 28 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 91088 случаев коронавируса.



Скончались 3272 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 64, 73, 86 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

женщины 54, 64, 65, 66, 83 лет, мужчины 58, 68, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 91 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 81 года, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и онкологическим заболеванием;

женщины 59, 63, 71, 71 года, мужчина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 58, 72, 72, 78 лет;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 102,47, по стране - 126,58.

Коэффициент летальности в области - 3,59, в стране - 2,66.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8781, нарастающим итогом 3349921.