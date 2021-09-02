Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

2 сентября в регионе подтверждено 447 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 194 в г. Самара
- 70 в г. Тольятти
- 22 в г. Новокуйбышевск
- 16 в г. Кинель
- 15 в г. Сызрань
- 13 в г. Чапаевск
- 8 в Большеглушицком районе
- 8 в Сергиевском районе
- 8 в Волжском районе
- 8 в г. Похвистнево
- 7 в Богатовском районе
- 7 в г. Отрадный
- 6 в Красноярском районе
- 6 в Приволжском районе
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Кинельском районе
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Борском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Елховском районе
419 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 28 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 91088 случаев коронавируса.
Скончались 3272 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 64, 73, 86 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
женщины 54, 64, 65, 66, 83 лет, мужчины 58, 68, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 91 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 81 года, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и онкологическим заболеванием;
женщины 59, 63, 71, 71 года, мужчина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 58, 72, 72, 78 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 102,47, по стране - 126,58.
Коэффициент летальности в области - 3,59, в стране - 2,66.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8781, нарастающим итогом 3349921.