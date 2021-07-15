Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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15 июля в регионе подтверждено 263 случая новой коронавирусной инфекции:

- 98 в г. Самара

- 46 в г. Тольятти

- 25 в Волжском районе

- 12 в г. Кинель

- 11 в г. Чапаевск

- 10 в Красноярском районе

- 10 в г. Отрадный

- 10 в Сергиевском районе

- 9 в г. Сызрань

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в г. Похвистнево

- 3 в Борском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Пестравском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

240 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 70984 случая коронавируса.



Скончались 2449 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 49, 72, 72, 84, 85 лет, мужчины 69, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 49, 58, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 68 лет, женщина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщины 68, 83 лет, мужчина 67 лет;

мужчина 83 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

мужчина 47 лет, страдавший инфекционным заболеванием;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 76,7, по стране - 100,05.

Коэффициент летальности в области - 3,45, в стране - 2,48.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8127, нарастающим итогом 2929721.