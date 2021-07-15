Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

15 июля в регионе подтверждено 263 случая новой коронавирусной инфекции:
- 98 в г. Самара
- 46 в г. Тольятти
- 25 в Волжском районе
- 12 в г. Кинель
- 11 в г. Чапаевск
- 10 в Красноярском районе
- 10 в г. Отрадный
- 10 в Сергиевском районе
- 9 в г. Сызрань
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в г. Похвистнево
- 3 в Борском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Пестравском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
240 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 70984 случая коронавируса.
Скончались 2449 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 49, 72, 72, 84, 85 лет, мужчины 69, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 49, 58, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 68 лет, женщина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 68, 83 лет, мужчина 67 лет;
мужчина 83 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
мужчина 47 лет, страдавший инфекционным заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 76,7, по стране - 100,05.
Коэффициент летальности в области - 3,45, в стране - 2,48.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8127, нарастающим итогом 2929721.