Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

144

17 февраля в регионе подтверждено 294 случая новой коронавирусной инфекции:



- 96 в г. Самара

- 84 в г. Тольятти

- 19 в Красноярском районе

- 19 в г. Чапаевск

- 16 в г. Отрадный

- 9 в г. Сызрань

- 7 в Ставропольском районе

- 7 в г. Жигулевск

- 6 в Большечерниговском районе

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Кинельском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 1 в г. Кинель

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в г. Похвистнево



263 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 45398 случаев коронавируса.



Скончались 896 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

женщины 59 и 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,06, по стране - 55,78.

Коэффициент летальности в области - 1,97, в стране - 1,98.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7742, нарастающим итогом 1834481.