Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

17 февраля в регионе подтверждено 294 случая новой коронавирусной инфекции:
- 96 в г. Самара
- 84 в г. Тольятти
- 19 в Красноярском районе
- 19 в г. Чапаевск
- 16 в г. Отрадный
- 9 в г. Сызрань
- 7 в Ставропольском районе
- 7 в г. Жигулевск
- 6 в Большечерниговском районе
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Кинельском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 1 в г. Кинель
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в г. Похвистнево
263 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 45398 случаев коронавируса.
Скончались 896 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
женщины 59 и 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,06, по стране - 55,78.
Коэффициент летальности в области - 1,97, в стране - 1,98.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7742, нарастающим итогом 1834481.
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