Гастроэнтеролог рассказала о полезных для печени продуктах

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Для поддержания здоровья печени необходимо вводить в рацион определенные продукты. Об этом рассказала врач-гепатолог и врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника», к.м.н. Елена Бутенко, пишут "Известия".

«В первую очередь это авокадо. Этот уникальный продукт содержит много мононенасыщенных жиров, которые замедляют процессы повреждения печени и помогают ей быстрее восстановиться при вредных влияниях окружающей среды. Этот экзотический фрукт содержит очень много клетчатки, антиоксидантов, комплекс витаминов и минералов», — рассказала врач в беседе с «Газетой.Ru».

Такими же полезными для печени будут овсяная крупа и ягоды, в том числе клубника, черника, малина, земляника, виноград и особенно арбуз.

По словам врача, эта ягода содержит большое количество жидкости, выводящей шлаки и токсины из печени. Благодаря тому, что в арбузе много воды (или арбузного сока), он обладает желчегонными свойствами.

«Стоит сказать и про зеленый чай. Множество исследований подтвердило, что за счет содержания антиоксидантов он значительно снижает риск развития рака печени. Также антиоксиданты зеленого чая снижают воспалительные и окислительные процессы в печени», — добавила Бутенко.

Фото: pxhere.com