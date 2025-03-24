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Физиотерапевтический кабинет Самарской городской поликлиники №6 оснастили современным оборудованием

24 марта 2025 14:30
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Новое оборудование позволяет нам охватить максимальное количество пациентов с широким спектром заболеваний.

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения  физиотерапевтический кабинет Самарской городской поликлиники №6 оснастили современным оборудованием, которое значительно расширило возможности оказания необходимой медицинской помощи пациентам.

В физиотерапевтический кабинет был поставлен аппарат физиотерапевтический ультразвуковой "РОССОНИК-ММ" для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний.  Лечебный эффект достигается путём воздействия на патологический очаг комплекса факторов, включающих: низкочастотный ультразвук, генерируемое ультразвуком тепло, фотохромное излучение и доставку лекарственных веществ. В результате происходит санация и детоксикация, обеззараживание очага инфекции, активация местного и общего иммунитета, а также улучшается питание и трофика тканей.

«Новое оборудование позволяет нам охватить максимальное количество пациентов с широким спектром заболеваний, – отмечает заведующая городским центром медицинской реабилитации поликлиники Мария Коновалова, – Ультразвуковой аппарат применяется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожных покровов, сосудов, а также при болевых синдромах различного происхождения».

Кроме того, в кабинете появился аппарат низкочастотной физиотерапии для воздействия синусоидальными модулированными токами звуковой частоты "Амплипульс 5.2". Это оборудование используется с целью обезболивающего и противовоспалительного действия. Применяется при заболеваниях нервной системы, сопровождающихся болью или двигательными нарушениями, травмах, гинекологических заболеваниях и патологии сердечно - сосудистой системы, а также при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта и ЛОР-органов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В этом году в учреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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