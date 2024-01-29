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Эндокринолог: три чашки чая в день могут продлить молодость

29 января 2024 20:52
151
Сорт чая при этом особого значения не имеет.

Три чашки чая в день способны замедлить биологическое старение человека. Об этом заявила 27 января доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова, ссылаясь на исследование, опубликованное в The Lancet Regional Health, пишут "Известия".

Ученые опросили почти 14 тыс. жителей Китая и Великобритании об их предпочтениях: какой сорт чая они любят, в каком количестве пьют напиток. А после этого на протяжении двух лет наблюдали за участниками опроса — фиксировали различные показатели, в том числе биологический возраст.

«Омолаживающее действие достигалось при ежедневном употреблении порядка трех чашек чая в день, или 6–7 г заварки. Сорт чая при этом особого значения не имеет, главное — пить напиток регулярно, но в умеренном количестве», — отметила эндокринолог в своем Telegram-канале.

Павлова пояснила, что бороться со старением помогают содержащиеся в чае активные соединения и вещества. 

«Хотите еще больше пользы для организма? Не добавляйте в напитки сахар, мед, молоко, сиропы и др. Оправдывать съеденную шоколадку и гору печенья чаепитием тоже не стоит», — заключила эндокринолог.

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Здравоохранение
Сорт чая при этом особого значения не имеет.
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Эндокринолог: три чашки чая в день могут продлить молодость
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