Эксперт из Самары: спорт и физическая активность снижают риск развития рака на 20%

108

Заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Самарской городской больницы №7 Ирина Родионова:



«Физическая активность — один из наиболее эффективных и доступных способов снизить риск развития различных видов рака, включая рак груди, толстой кишки, простаты и матки.



Регулярные физические нагрузки помогают предотвратить развитие рака груди у женщин. Более того они улучшают эффективность лечения и помогают в сохранении жизни женщинам, страдающим этим заболеванием.



Особенно хорошо изучено влияние спортивных упражнений на толстую кишку. Физическая активность способствует нормализации работы кишечника, снижает риск запоров и подавляет воспалительные процессы. Так уменьшается вероятность возникновения полипов, которые могут перерасти в злокачественные опухоли.



Физическая активность помогает в профилактике рака простаты. У мужчин, ведущих подвижный образ жизни, значительно сокращается опасность развития данного заболевания.



Занятия спортом позволяют снизить уровень эстрогена, что существенно снижает вероятность возникновения рака матки.



Регулярная физическая активность — ходьба в быстром темпе, бег, плавание, подвижные игры, особенно на открытом воздухе — по 30-40 минут в день не менее 4-5 раз в неделю улучшает все физиологические процессы, в том числе кровообращение и обмен веществ, способствует очищению дыхательных путей от болезнетворных микроорганизмов. Все это не только подавляет риски развития онкологических заболеваний, но и улучшает функционирование иммунной системы.

У людей, регулярно занимающихся спортом и ведущих подвижный образ жизни, риск столкнуться с онкологическим заболеванием снижается почти на 20%».

Фото: ru.freepik.com