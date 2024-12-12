До конца 2024 года в Красноярском районе будут возведены 4 новых ФАПа

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До конца 2024 года в Красноярском районе будут возведены 4 новых объекта, из которых 1 за счёт дополнительных средств, выделенных из областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.

В селе Красный Городок строительные работы подходят к завершению. В Водино, Жареный Бугор и Тремасово проводится процедура лицензирования.

«Ранее жители сел обращались в подразделения районной больницы, которые находятся в соседних населенных пунктах», - отметил главный врач Красноярской ЦРБ Александр Крятов.

В рамках профилактических осмотров по графику в населенные пункты выезжает передвижной флюорограф. Кроме того, регулярные осмотры населения проводят выездные бригады медицинских работников.Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений, капитальный ремонт будет проведен в 33 подразделениях медучреждений.