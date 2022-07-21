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Для жителей региона доступны электронные рецепты на лекарственные препараты

21 июля 2022 15:08
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Самарские врачи уже выписали более 30 тысяч электронных рецептов.

Для жителей Самарской области стали доступны электронные рецепты на лекарственные препараты. Сервис внедрен в работу медучреждений по поручению главы региона Дмитрия Азарова.

Теперь врачи могут выписывать рецепты в электронном виде непосредственно в информационной системе при оформлении карты пациента на приеме.

Врач, используя свою цифровую подпись, выписывает рецепт в форме электронного документа. Дополнительно медработник может проанализировать всю информацию о предыдущих назначениях, схеме приема, дозировках, совместимости лекарственных препаратов.

Чтобы пользоваться электронными рецептами, пациенту надо установить мобильное приложение "Мой рецепт" от партнера пилотного проекта компании "Первый электронный рецепт". Там он сможет посмотреть, в каких аптеках купить препараты и по какой цене. Для покупки лекарства достаточно показать в аптеке QR-код на экране телефона.

Для фармацевтов сервис упрощает проверку рецептов на подлинность, собирает статистику и позволяет корректировать закупки в зависимости от спроса.

Сеть подключенных к системе аптек активно расширяется. Благодаря электронным рецептам пациентам не придется переживать, что они могут забыть или потерять рецепт, ошибиться с названием препарата или дозировкой.
Самарские врачи уже выписали более 30 тысяч электронных рецептов.

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