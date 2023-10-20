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Для пациентов областного гепатологического центра доступна диагностика степени фиброза и стеатоза печени

20 октября 2023 14:09
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В областной гепатологический центр, созданный на базе Самарской городской больницы №10, поступило новое оборудование — фиброскан.


В областной гепатологический центр, созданный на базе Самарской городской больницы №10, поступило новое оборудование — фиброскан. Современный аппарат для диагностики заболеваний печени приобретен за счет средств областного бюджета.

В центре получают специализированную помощь пациенты с вирусными гепатитами, циррозами печени, токсическим поражением органа, в том числе вследствие употребления алкоголя, аутоиммунными поражениями печени.

«Фибросканирование позволяет достоверно определить жесткость ткани печени. Это обследование — альтернатива такому инвазивному методу, как пункционная биопсия. Процедура на новом аппарате проводится быстро и безопасно для пациента», — рассказала врач-инфекционист Екатерина Зайцева.

Оборудование помогает не только оценить степень фиброза печени, но и степень жировой фильтрации органа. Это особенно важно для оказания помощи пациентам с избыточной массой тела, сахарным диабетом, нарушением толерантности к глюкозе.

«Эта методика — одна из главных в рамках комплексного обследования. При обращении пациента мы можем, учитывая данные симптомов, результатов лабораторных исследований, данные фиброэластографии печени поставить верный диагноз и назначить необходимое лечение», — отметила врач.

Специалисты областного гепатологического центра координируют работу всей службы помощи пациентам с хроническими вирусными гепатитами. В случае выявления заболевания пациенту необходимо обратиться к врачу-инфекционисту по месту жительства. При необходимости его направят для диагностики и определения тактики лечения в гепатологический центр.

Фибросканом также оснащен Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Аппарат используется для оценки динамических изменений состояния печени пациентов с ВИЧ-инфекцией на фоне терапии, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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