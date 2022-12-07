Для доноров: РАБОЧАЯ СУББОТА состоится 24 декабря

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Уважаемые Доноры! РАБОЧАЯ СУББОТА состоится 24 декабря!

Прием доноров будет осуществляться по ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

ЗАПИСЬ откроется за неделю до рабочей субботы (17.12.2022) в 9.00 и продлится до 9.00 23.12.22.г..

Записаться можно на сайте Службы крови Самарской области, заполнив онлайн форму.

В субботу ведётся приём только доноров цельной крови!

Если вы заходите через ПК, то кнопка записи находится вверху на главной странице.

Если же Вы заходите через мобильное устройство, то форма для записи находится в разделе Ссылки (вверху справа).



Подробная информация о записи в данном посте.

Фото: минздрав СО