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Для доноров: 24 сентября состоится очередная РАБОЧАЯ СУББОТА

20 сентября 2022 14:39
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Запись на рабочую субботу закроется 23 сентября в 9.00.

24 сентября состоится очередная РАБОЧАЯ СУББОТА. Прием доноров будет осуществляться по ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. Записаться можно на сайте Службы крови Самарской области, заполнив онлайн форму.

Если вы заходите через ПК, то кнопка записи находится вверху на главной странице.
Если же Вы заходите через мобильное устройство, то форма для записи находится в разделе Ссылки (вверху справа).

Запись на рабочую субботу закроется 23 сентября в 9.00. 

ВАЖНО  прием доноров в рабочую субботу будет осуществляться строго по спискам в определенные временные промежутки.

К примеру: если вы записались на время с 11.00 до 12.00, а пришли к 8.00 или 9.00, то вас не смогут принять до наступления вашего временного промежутка. Просим с пониманием отнестись к данному правилу, так как это сделано с целью повышения эффективности прохождения всех этапов и уменьшению времени ожидания перед донацией. 

 Просим планировать свой приход заранее. Если Вы записались, но не сможете прийти, сообщите об этом администраторам группы, мы уберем Вас из списка и освободим место для другого желающего, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:    Минздрав СО

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