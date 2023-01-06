Диетолог назвала способ сбросить набранные в новогодние праздники килограммы

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Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала 6 января, как привести себя в форму после новогодних праздников.

По словам специалиста, для того чтобы избавиться от набранных за эти дни килограммов, в первую очередь необходимо вернуться к здоровому питанию и активному образу жизни.

«При этом крайне важным является обеспечение организма всеми необходимыми пищевыми веществами (белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными веществами) в необходимом количестве и соотношении», — рассказала она в беседе с «Лентой.ру».

Стародубова посоветовала большую часть калорийности от рациона питания на день отводить на первую половину дня. Так, на завтрак, по словам эксперта, лучше отводить не менее 25% от общей калорийности рациона, на обед — 30–35%, а на ужин — не более 20%.

В каждый из основных приемов пищи диетолог рекомендовала включать овощи или овощное блюдо, пишут "Известия".