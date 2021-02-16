Бригада врачей Самарского кардиодиспансера провела выездной прием пациентов в Кинельской больнице

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Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова под руководством главного кардиолога Самарской области, профессора СамГМУ Дмитрия Дуплякова провели выездные консультации на базе Кинельской центральной больницы города и района.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта медучреждения оснащают оборудованием для диагностики и лечения больных, в своей работе медработники применяют передовые методы диагностики и лечения, что позволяет повысить качество и продолжительность жизни пациентов. В развитии системы здравоохранения, оказании своевременной помощи пациентам, в том числе заключается стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Бригада врачей-кардиологов приняла более 40 сложных пациентов, — рассказал главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков. – Всем пациентам дали разъяснения по дальнейшему лечению, а также обсудили с коллегами тактику ведения пациентов. Также особое внимание уделили возможностям системы дистанционной передачи и расшифровки ЭКГ».

В Самарской области реализуется проект по дистанционной передаче электрокардиограмм (ЭКГ) от районных больниц (приемных отделений, амбулаторий, ФАПов) и бригад службы скорой медицинской помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер. В областном кардиодиспансере установлено специализированное программное обеспечение – кардиосервер, которое обладает элементами искусственного интеллекта и помогает врачам осуществить интерпретацию ЭКГ и поставить диагноз. Организован круглосуточный прием, расшифровка и формирование заключений ЭКГ, поступивших от медицинских организаций по защищенным каналам связи. Нововведение направлено на своевременное оказание помощи пациентам и спасение жизней.

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