Большеглушицкая больница получила новый цифровой маммограф

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Специалисты Большеглушицкой центральной районной больницы работают на новом высокотехнологичном оборудовании — цифровом маммографе экспертного класса. Аппарат приобретен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Цифровой маммограф поступил в Большеглушицкую больницу в декабре 2021 года.

«Ранее мы работали на аппарате аналоговой маммографии. Цифровое оборудование гораздо более удобно в использовании: не нужно проявлять пленку, результат обследования мгновенно передаётся на компьютер. Мы можем детально рассмотреть снимок, корректируя его яркость и контрастность. Точность исследования составляет 95%», — рассказал врач-рентгенолог Большеглушицкой больницы Александр Шилимин.

По словам заместителя главного врача Большеглушицкой больницы Ирины Поставной, новое оборудование позволит увеличить охват населения рентгенологическим обследованием молочной железы. С момента ввода аппарата в эксплуатацию обследование уже прошли более 100 жителей.

«Метод диагностики, который мы применяли ранее, был более ресурсозатратным, — пояснила Ирина Николаевна. — С новым цифровым аппаратом мы можем охватить больше пациентов маммографией. Кроме того, уровень лучевой нагрузки делает эту процедуру более безопасной как для пациентов, так и для медицинских работников. А результаты нашей работы – выявленные на ранних стадиях онкологические или предраковые заболевания – позволят сохранить жизни».

В 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в сельские больницы и городские поликлиники региона поступило 889 единиц медтехники, в том числе 37 единиц «тяжелого оборудования». Обновление материально-технической базы медучреждений продолжится в этом году.

Фото из открытых источников