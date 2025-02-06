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Более 90 тысяч пациентов получили помощь в амбулаторном онкоцентре Самарской больницы №4

6 февраля 2025 19:39
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На данный момент на диспансерном учете состоит почти 19 000 человек.

За четыре года работы более 90 тысяч пациентов прошли обследование в центре амбулаторной онкологической помощи Самарской городской больницы № 4.

В центре амбулаторной онкологической помощи пациентам проводится комплексное обследование по направлению лечащего врача при подозрении на злокачественное новообразование. Здесь же они получают химиотерапевтическое лечение и остаются под диспансерным наблюдением. Всего за ЦАОПом закреплено порядка 193 000 человек – жители Октябрьского, Ленинского, Самарского районов и села Рождествено Волжского района. На данный момент на диспансерном учете состоит почти 19 000 человек.

«Для обнаружения злокачественных новообразований на ранней стадии важно регулярно проходить диспансеризацию, - рассказал заведующий центром амбулаторной онкологической помощи Андрей Сладков. - Задача центров амбулаторной онкологической помощи, в первую очередь, провести всю необходимую уточняющую диагностику пациентов с подозрением на онкозаболевание. Для диагностики мы используем современное оборудование - рентгеновское эндоскопическое и ультразвуковое, в том числе гастроскопы, колоноскопы, аппараты УЗИ, компьютерный томограф. Кроме того, на базе центра работает дневной стационар для проведения пациентам с установленным диагнозом злокачественного новообразования лекарственной терапии».

Эффективное использование современных медицинских технологий позволяет улучшить качество диагностики и повысить точность обследований. За 4 года специалисты провели более:

17 тысяч ультразвуковых исследований, из которых более 3 тысяч с взятием биопсии.
13 тысяч маммографических исследований
10 тысяч гастроскопий
3210 колоноскопий
химиотерапию прошли более 2300 пациентов.

«Большинство случаев заболевания удалось выявить на I-II стадии, что позволило своевременно провести оперативное лечение, начать химиотерапию или лучевую терапию. В этом году мы внедряем новое направление работы центра – будет организована выдача лекарственных препаратов в аптечном пункте, - отметила главный врач больницы Наталья Виктор. – Тем самым мы увеличим доступность льготного лекарственного обеспечения для пациентов со злокачественными новообразованиями».️

Специалисты напоминают, для выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях важно регулярно проходить диспансеризацию. Профилактические визиты к врачу помогут избежать серьёзных рисков для жизни и здоровья.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи ведется при поддержке Вячеслава Федорищева.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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