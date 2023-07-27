Более 7 тысяч жителей Ставропольского района получают медпомощь в новых условиях

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За последние 3 года по национальному проекту «Здравоохранение» преобразились 14 подразделений Ставропольской районной больницы. В этом году открылись обновленные офисы врачей общей практики в селах Русская Борковка, Ташелка и Бахилово, врачебная амбулатория в селе Пискалы. В новых условиях порядка 7 тысяч взрослых и детей проходят диспансеризацию и профилактические осмотры, консультируются с врачами, наблюдаются в рамках диспансерного наблюдения.



По словам главного врача Ставропольской центральной районной больницы Лилии Малкиной, ремонт был выполнен в кратчайшие сроки — менее чем за 2 месяца. Обновлены интерьер и фасад подразделений, входные группы оборудованы в соответствии с принципами доступной среды. Созданы наиболее комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских работников.



«В период ремонта жители получали помощь в ближайших крупных населенных пунктах и непосредственно в центральной районной больнице. Также по графику в села выезжали передвижные мобильные комплексы, оказывалась помощь маломобильным пациентам на дому», — рассказала Лилия Геннадьевна.



Село Пискалы — один из отдалённых населённых пунктов Ставропольского района. В местной амбулатории получают помощь порядка 2 тысяч взрослых и детей, в том числе жители ближайших сел. В короткие сроки здесь были проведены отделочные работы, отремонтирована крыша, оборудован пандус.



«Заменены инженерные коммуникации и сантехническое оборудование. Ожидаем поставку новой медтехники», — отметила Лилия Малкина.



Напомним, в рамках национального проекта, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом.



В Ставропольском районе в этому году также возводятся новые объекты медицинской инфраструктуры — врачебные амбулатории в поселках Кирилловка и Тимофеевка.

Фото: минздрав СО