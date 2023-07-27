Я нашел ошибку
Главные новости:
Третий соревновательный день Чемпионата завершился на стадионе «Центральный» пожарной эстафетой 4х100 метров среди юношей и мужчин.
В Сызрани названы команды-призеры Oткрытого чемпионата по пожарно-спасательному спорту
Строительство объекта должно полностью закрыть потребности жителей микрорайона Крутые Ключи в ученических местах.
Дмитрий Азаров провел выездное совещание на площадке будущей школы в Красноглинском районе
Возбуждено уголовное дело.
В Жигулевске мужчина похитил и избил девочку
Весь процесс находится на постоянном контроле мэрии и теплоэнергетиков.
В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону 
 За последние 3 года по национальному проекту «Здравоохранение» преобразились 14 подразделений Ставропольской районной больницы.
Более 7 тысяч жителей Ставропольского района получают медпомощь в новых условиях
Ввести объект в эксплуатацию планируется до 15 августа.
Дмитрий Азаров проинспектировал строительство Северного шоссе в Самаре
Лидия Рогожинская поприветствовала участников чемпионата.
На стадионе «Локомотив» прошла торжественная церемония открытия чемпионата Вооруженных сил России по регби-7
Согласно данным следствия, подросток хотел совершить террористический акт не позднее 29 января этого года.
В Москве задержали подростка, который готовил взрыв объекта на газопроводной сети
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.05
-0.04
EUR 99.72
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 7 тысяч жителей Ставропольского района получают медпомощь в новых условиях

27 июля 2023 18:34
96
 За последние 3 года по национальному проекту «Здравоохранение» преобразились 14 подразделений Ставропольской районной больницы.

За последние 3 года по национальному проекту «Здравоохранение» преобразились 14 подразделений Ставропольской районной больницы. В этом году открылись обновленные офисы врачей общей практики в селах Русская Борковка, Ташелка и Бахилово, врачебная амбулатория в селе Пискалы. В новых условиях порядка 7 тысяч взрослых и детей проходят диспансеризацию и профилактические осмотры, консультируются с врачами, наблюдаются в рамках диспансерного наблюдения.

По словам главного врача Ставропольской центральной районной больницы Лилии Малкиной, ремонт был выполнен в кратчайшие сроки — менее чем за 2 месяца. Обновлены интерьер и фасад подразделений, входные группы оборудованы в соответствии с принципами доступной среды. Созданы наиболее комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских работников.

 «В период ремонта жители получали помощь в ближайших крупных населенных пунктах и непосредственно в центральной районной больнице. Также по графику в села выезжали передвижные мобильные комплексы, оказывалась помощь маломобильным пациентам на дому», — рассказала Лилия Геннадьевна.

Село Пискалы — один из отдалённых населённых пунктов Ставропольского района. В местной амбулатории получают помощь порядка 2 тысяч взрослых и детей, в том числе жители ближайших сел. В короткие сроки здесь были проведены отделочные работы, отремонтирована крыша, оборудован пандус.

«Заменены инженерные коммуникации и сантехническое оборудование. Ожидаем поставку новой медтехники», — отметила Лилия Малкина.

Напомним, в рамках национального проекта, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом.

В Ставропольском районе в этому году также возводятся новые объекты медицинской инфраструктуры — врачебные амбулатории в поселках Кирилловка и Тимофеевка.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
 За последние 3 года по национальному проекту «Здравоохранение» преобразились 14 подразделений Ставропольской районной больницы.
27 июля 2023  18:34
Более 7 тысяч жителей Ставропольского района получают медпомощь в новых условиях
96
Каждый льготник по своему выбору может воспользоваться бесплатным лекарственным обеспечением или получить за них денежную компенсацию.
27 июля 2023  14:23
Федеральные льготники могут вернуть себе набор соцуслуг и воспользоваться правом на бесплатное лекарственное обеспечение
237
Виды, меры профилактики и симптомы заболевания.
27 июля 2023  14:11
Самарский врач-инфекционист рассказала о вирусных гепатитах
227
На базе Самарской  городской больницы № 10 работает областной гепатологический центр.
26 июля 2023  16:15
Пациенты  с вирусными гепатитами и циррозом печени получают помощь в специализированном центре в Самаре
507
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи круглосуточно дежурят на Мастрюковских озерах.
26 июля 2023  15:24
Врачи областного центра медицины катастроф проводят тренинги по оказанию первой помощи для участников «iВолги»
500
26 июля 2023  10:00
Минздрав усилит контроль за средствами экстренной контрацепции
302
На сегодняшний день число деток, появившихся в Самарской области с помощью ЭКО за счёт средств обязательного медстрахования, превышает 8 тысяч.
25 июля 2023  20:31
25 июля – Всемирный День вспомогательных репродуктивных технологий
543
Диспансеризация во взрослом возрасте поможет на ранних сроках выявить признаки таких нарушений, как артериальная гипертензия, аритмия, ишемическая болезнь сердца.
25 июля 2023  19:50
Главный кардиолог Самары напомнила о симптомах и факторах риска развития болезней сердца и сосудов
508
Бригада самарских медиков в ходе поездки в ДНР отобрала пациентов с наиболее сложными деформациями суставов, которых точно не взяли бы на лечение по месту жительства.
25 июля 2023  18:22
В Клиниках СамГМУ продолжают помогать пациентам из ДНР
503
В Алексеевском районе начал работу мобильный медицинский комплекс, оснащенный установками для флюорографии и маммографии.
25 июля 2023  18:08
Жители отдаленных сел Алексеевского района проходят обследования в новом медицинском комплексе
498
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
9518
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
21036
Весь список
В центре внимания
в Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
27 июля 2023  14:02
В Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
760
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
27 июля 2023  13:57
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
236
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
27 июля 2023  13:33
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
220
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
27 июля 2023  12:16
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
341
Губернатор анонсировал запуск производства беспилотников в Самарской области до конца года.
26 июля 2023  20:21
Во время прямого телеэфира Дмитрий Азаров ответил на вопросы по производству беспилотных летательных аппаратов в регионе
1505
Весь список