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Более 300 тысяч жителей региона уже сделали прививки от гриппа

12 сентября 2024 14:48
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В первую очередь, на прививки приглашают жителей из групп риска.

Во всех пунктах вакцинации Самарской области продолжается активная прививочная кампания.

В первую очередь, на прививки приглашают жителей из групп риска:
- дети, начиная с 6 месяцев
- пожилые люди
- пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой,эндокринной, бронхо-легочной систем
- беременные женщины
- жители, которые работают с населением - медработники, социальные работники, сотрудники сферы образования, торговли, транспорта и др.

«Вакцинируя население, мы формируем иммунную прослойку, которая способствует снижению распространения вирусных инфекций. Вакцинацию не нужно откладывать, важно сделать прививку в ближайшее время. Иммунитет после проведенной иммунизации формируется в течение 4 недель. Прививка от гриппа не дает 100% защиты, но она защищает нас от серьезных осложнений и последствий - пневмонии, обострения хронических заболеваний», - рассказал врач-эпидемиолог Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Рафаиль Гизятулов.

В поликлинике №3 Тольятти работают 10 прививочных пунктов. Вакцинацию уже прошли более 30000 прикрепленных жителей. Ежедневно через каждый пункт проходит от 300 до 1500 человек.

«Я каждый год делаю прививку. Также по показаниям прививаюсь от пневмококковой инфекции. Людям в возрасте особенно нужно защищаться, поэтому я всем советую прививаться», - отметила жительница Автограда Людмила Юганова.

Врач напомнил, что ожидается также поступление вакцины от COVID-19 с обновленным антигенным составом.

«Лица старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями продолжают тяжело болеть коронавирусом, поэтому также важно запланировать вакцинацию и при поступлении вакцины, посетить прививочный пункт. В период роста заболеваемости ОРВИ всем необходимо соблюдать простые меры защиты, включая личную гигиену, здоровый образ жизни, при наличии симптомов простуды не посещать работу и образовательные учреждения, ограничить контакты и своевременно обратиться за медпомощью», - рассказал Рафаиль Гизятулов.

 

Фото:   Волжская коммуна

Теги: Медицина Самара

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