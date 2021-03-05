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Более 2000 пациентов прошли обследование на гамма-камере, поступившей в онкодиспансер по нацпроекту

5 марта 2021 13:49
76
Более 2000 пациентов прошли обследование на гамма-камере, поступившей в онкодиспансер по нацпроекту

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в Самарский областной клинический онкологический диспансер поступает новое оборудование. Так, в радиоизотопной  лаборатории  работает новый  ОФЭКТ-томограф  - система однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. В 2020 году на новом оборудовании обследовали более 2100 пациентов. 

Одно из важных направлений нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, - борьба с онкологическими заболеваниями. В развитии системы здравоохранения,  усилении работы по раннему выявлению заболеваний, активном использовании современного оборудования и новых методов лечения, в том числе, стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.   

«За 2020 год на новом аппарате, полученном по национальному проекту,  проведены исследования преимущественно пациентам с подозрением на патологию костной системы, - отметила заведующая лабораторией радиоизотопной диагностики Юлия Шубина. -  Благодаря бесперебойной работе аппаратуры удалось в общей сложности снизить время ожидания исследования. Получение изображений позволяет на ранних стадиях выявлять вторичные изменения в костях и корректировать план дальнейшего обследования и своевременного лечения».

Новое оборудование обладает целым рядом характеристик, необходимых для работы радиоизотопной лаборатории Самарского областного клинического онкологического диспансера. Система ориентирована на проведение статических и динамических исследований в онкологии. Гамма-камера оснащена цифровым детектором, который позволяет видеть молекулярную структуру изучаемого органа. Исследование на томографе назначается врачом-онкологом по направлению из поликлиники по месту жительства и при наличии полиса ОМС. 

«Обновление диагностической базы позволяет наращивать объемы медицинской помощи пациентам, способствует раннему выявлению опухолей и профилактике онкологических заболеваний, - подчеркивает главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, профессор Андрей Орлов. - Всего за время реализации национального проекта в  Самарский онкологический диспансер поступило  более  100  единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. В 2021 году планируется поставка 40 единиц нового медицинского оборудования, направленного на эффективную борьбу с онкологическими заболеваниями».

 

 

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