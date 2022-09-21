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Более 1500 жителей села Малая Малышевка будут получать медпомощь в новых условиях

21 сентября 2022 14:32
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В селе продолжается возведение модульного здания офиса врача общей практики.

В селе Малая Малышевка Кинельского района продолжается возведение модульного здания офиса врача общей практики. Благодаря региональному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения более 1500 жителей будут получать медпомощь в новых условиях.

На сегодняшний день выполнен монтаж металлического каркаса, кровли и фасада здания, устройство инженерных коммуникаций, монтаж стен и перекрытий. Впереди – подключение здания к отоплению, электроснабжению и другим системам жизнеобеспечения, поставка медицинского оборудования и мебели.

 «В новом офисе врача общей практики будут созданы все необходимые условия для оказания качественной медицинской помощи. Современное здание сделает пребывание пациентов в подразделении более комфортным, — подчеркнул главный врач Кинельской больницы Сергей Плешаков. — Продолжится выездная работа узких специалистов. В новом медпункте будут активно проводиться телемедицинские консультации — как для мониторинга состояния пациентов, так и для организации взаимодействия медицинских работников между собой».

В этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе будут возведены 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории.

 

Фото:   минздрав СО

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