Более 1200 человек в Самарской области сдали кровь в предновогодние дни

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С 25 по 28 декабря в подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови прошла акция "С новым годом, Служба крови!". За эти дни более 1200 человек сдали кровь и её компоненты, которые будут выданы в медицинские организации Самарской области.

Акция направлена на привлечение доноров с целью пополнения запасов банка крови в преддверии длительных новогодних праздников. В её рамках было собрано 550 литров жизненно важных компонентов.

"Каждый год в декабре мы и наши доноры прикладываем максимум усилий, чтобы кровь всех групп была в наличии с запасом на предстоящие праздничные выходные. 30 декабря и 4 января мы также запланировали заготовку компонентов с коротким сроком хранения-тромбоцитов. Вызываем доноров в соответствии с заявками больниц, которые поступили и еще поступят в первые дни января. В резервный список желающих сдать тромбоциты записалось более 150 человек" - рассказала главный специалист трансфузиолог министерства здравоохранения Самарской области Елена Кудинова.

Отделение управления запасами крови станции переливания работает все праздники круглосуточно. Все заявки медицинских организаций на компоненты донорской крови будут выполнены в полном объеме.

Фото: минздрав СО