Я нашел ошибку
Главные новости:
Искренне благодарю работников и ветеранов гражданской авиации и авиастроения Самарской области за высочайший профессионализм, ответственность, верность избранному делу, добросовестное исполнение своих обязанностей.
Дмитрий Азаров поздравил работники и ветераны гражданской авиации Самарской области
Особенно хорошо изучено влияние спортивных упражнений на толстую кишку.
Эксперт из Самары: спорт и физическая активность снижают риск развития рака на 20%
Проводились водолазные поиски. Илистый грунт затруднял передвижение водолаза по дну.
В пруду Хупхиновский поселка Новый Буян утонул мужчина
На свежем воздухе развернулись тематические площадки по самым разным направлениям.
В Кинеле прошло большое мероприятие для семей военнослужащих, принимающих участие в СВО
В праздничный день к сельчанам приехал губернатор Дмитрий Азаров.
95-летие отмечает Кинель-Черкасский район
В настоящее время в здании ведет амбулаторный приём врач-инфекционист, работает процедурный кабинет для забора анализов.
Армен Бенян посетил с рабочим визитом корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5
В Самаре произошло ДТП с мотоциклистом без прав
В Самаре произошло ДТП с мотоциклистом без прав
В центре Самары возобновили движение трамваев
В центре Самары возобновили движение трамваев
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.4
-0.35
EUR 101.48
-0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В рамках 3-й Самарской квартирной триеннале пройдет мастерская уличного искусства
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Армен Бенян посетил с рабочим визитом корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5

20 августа 2023 14:24
319
В настоящее время в здании ведет амбулаторный приём врач-инфекционист, работает процедурный кабинет для забора анализов.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян по поручению Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова посетил с рабочим визитом корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5 в микрорайоне Шлюзовой. Руководитель ведомства ознакомился с работой подразделений и обсудил с главным врачом Алексеем Кирсановым вопросы организации помощи жителям в период сезонного подъема заболеваемости вирусными инфекциями.

В настоящее время в здании ведет амбулаторный приём врач-инфекционист, работает процедурный кабинет для забора анализов. Ежедневно специалисты принимают порядка 3-5 пациентов инфекционного профиля. Работа подразделения осуществляется в будние дни с 08.00. до 18.00.

 «Наши стационарные отделения мощностью 80 коек в микрорайоне Шлюзовой подготовлены для оказания помощи пациентами ОРВИ, гриппом или COVID-19, в случае значимого подъема заболеваемости в осенне-зимний период они будут задействованы в кратчайшие сроки», — рассказал Алексей Кирсанов.

Инфекционный корпус городской клинической больницы №5 в Автозаводском районе Тольятти имеет в своём составе 250 коек. Сейчас в нем проходят лечение до 80 пациентов, что полностью обеспечивает потребности г. Тольятти и Ставропольского района. Резерв свободных инфекционных коек в настоящее время — 65%.

Также в корпусе по адресу ул. Зеленая, 15 развёрнуты кабинеты Самарского областного центра по борьбе и профилактике со СПИД, где проходят диспансерное наблюдение жители Центрального и Комсомольского районов города. Здесь же пациенты получают лекарственные препараты. Ежедневно до 150 пациентов проходят через это отделение. Работа подразделения осуществляется по будням с 08.00. до 18.00.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Особенно хорошо изучено влияние спортивных упражнений на толстую кишку.
20 августа 2023  15:39
Эксперт из Самары: спорт и физическая активность снижают риск развития рака на 20%
107
В настоящее время в здании ведет амбулаторный приём врач-инфекционист, работает процедурный кабинет для забора анализов.
20 августа 2023  14:24
Армен Бенян посетил с рабочим визитом корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5
319
Помощь ветеранам специальной военной операции и членам их семей оказывается в приоритетном порядке.
19 августа 2023  16:34
Минздрав СО и филиал Госфонда «Защитники Отечества» будут развивать сотрудничество
398
 Первая поставка вакцины ожидается в начале сентября.
18 августа 2023  19:53
Самарская область готовится к старту прививочной кампании против гриппа
563
Всего за 7 месяцев этого года более 800 000 жителей старше 18 лет проверили здоровье с помощью диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
18 августа 2023  17:45
 Диспансеризация помогла выявить болезни сердца и сосудов более чем у 20 тысяч жителей Самарской области
635
Регулярные физические упражнения способствуют укреплению сердца, улучшают кровообращение и повышают общую физическую выносливость.
18 августа 2023  16:50
Самарский врач-кардиолог назвала 5 причин начать регулярно заниматься спортом
898
В самарском госпитале ветеранов обновят оборудование
18 августа 2023  09:32
Мишустин поможет с обновлением оборудования в госпитале ветеранов войн в Самаре
406
Детские кардиохирурги поменяли местами аорту, легочную артерию и коронарные сосуды, вернув их в правильное положение.
16 августа 2023  19:15
Детские кардиохирурги Челябинска переставили на место сосуды сердца у новорожденного ребёнка
695
В нем сосредоточены возможности для восстановления здоровья пациентов, перенесших инфаркт и инсульт, столкнувшихся с сердечно-сосудистыми осложнениями после COVID-19.
16 августа 2023  18:03
Армен Бенян ознакомился с работой нового отделения медицинской реабилитации на Пятой просеке
636
Разработки Самарского мединститута помогают отслеживать состояние пациентов в России
16 августа 2023  10:58
Разработки Самарского мединститута помогают отслеживать состояние пациентов в России
578
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
10314
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
21832
Весь список
  • Услуги по доставке
В центре внимания
В связи с проведением легкоатлетического марафона на Кубок Главы города в Самаре ограничат движение транспорта
20 августа 2023  13:04
В связи с проведением легкоатлетического марафона в Самаре ограничат движение транспорта
339
20 августа 2023  12:55
"Луна-25" столкнулась с Луной
16849
V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»: ФОТО
19 августа 2023  21:14
V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»: ФОТО
482
Сегодня в Самаре состоится V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»
19 августа 2023  10:31
Сегодня в Самаре состоится V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»
563
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
18 августа 2023  13:39
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
957
Весь список