Армен Бенян посетил с рабочим визитом корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян по поручению Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова посетил с рабочим визитом корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5 в микрорайоне Шлюзовой. Руководитель ведомства ознакомился с работой подразделений и обсудил с главным врачом Алексеем Кирсановым вопросы организации помощи жителям в период сезонного подъема заболеваемости вирусными инфекциями.



В настоящее время в здании ведет амбулаторный приём врач-инфекционист, работает процедурный кабинет для забора анализов. Ежедневно специалисты принимают порядка 3-5 пациентов инфекционного профиля. Работа подразделения осуществляется в будние дни с 08.00. до 18.00.



«Наши стационарные отделения мощностью 80 коек в микрорайоне Шлюзовой подготовлены для оказания помощи пациентами ОРВИ, гриппом или COVID-19, в случае значимого подъема заболеваемости в осенне-зимний период они будут задействованы в кратчайшие сроки», — рассказал Алексей Кирсанов.



Инфекционный корпус городской клинической больницы №5 в Автозаводском районе Тольятти имеет в своём составе 250 коек. Сейчас в нем проходят лечение до 80 пациентов, что полностью обеспечивает потребности г. Тольятти и Ставропольского района. Резерв свободных инфекционных коек в настоящее время — 65%.



Также в корпусе по адресу ул. Зеленая, 15 развёрнуты кабинеты Самарского областного центра по борьбе и профилактике со СПИД, где проходят диспансерное наблюдение жители Центрального и Комсомольского районов города. Здесь же пациенты получают лекарственные препараты. Ежедневно до 150 пациентов проходят через это отделение. Работа подразделения осуществляется по будням с 08.00. до 18.00.

Фото: минздрав СО