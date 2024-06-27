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Он проконтролировал процессы организации медицинской помощи и материально-техническое состояние подразделений Похвистневской ЦРБ.
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Армен Бенян встретился с пациентами и коллективом Похвистневской больницы

27 июня 2024 21:02
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Он проконтролировал процессы организации медицинской помощи и материально-техническое состояние подразделений Похвистневской ЦРБ.

Руководитель ведомства проконтролировал процессы организации медицинской помощи и материально-техническое состояние подразделений Похвистневской центральной районной больницы.

Контрольные выезды в медучреждения - значимое направление работы министерства. По поручению   врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева эта работа будет усилена с акцентом на получение обратной связи от пациентов и медицинских работников для дальнейшего анализа и принятия решений по увеличению доступности медпомощи.

Армен Бенян посетил поликлинику, где пообщался с пациентами, ожидающими прием врача-онколога.

«С целью сокращения времени ожидания консультаций узких специалистов в регионе применяются телемедицинские консультации, - отметил врио министра. - Руководству учреждения поручил в кратчайшие сроки провести организационные мероприятия по данному вопросу и дополнительно проинформировать пациентов о возможностях дистанционных консультаций».

Также был проведен личный прием, в ходе которого были решены вопросы по оказанию необходимой медицинской помощи пациентам.

На встрече с коллективом обсудили проблемные ситуации, в частности специалисты учреждения отметили большую очередность на диагностические исследования в областных учреждениях.

«До 2030 года мы планируем ежегодно приобретать магнитно-резонансные томографы для государственных учреждений здравоохранения. Это поможет увеличить доступность исследований для наших жителей. В этом году дополнительно устанавливаем аппарат МРТ в Самарский госпиталь ветеранов войн, где исследования будут проходить не только пациенты госпиталя, но и жители региона по направлению лечащего врача», -отметил Армен Бенян.

Руководитель ведомства провел совещание с главами города Похвистнево Сергеем Поповым и района Юрием Рябовым. На встрече обсудили вопросы капитального ремонта стационарных подразделений больницы и строительства ФАПов и ОВОПов на территории района.

Армен Бенян отметил, что по решению главы региона выделены дополнительные средства на строительство ФАПов в муниципалитетах области в этом году,в том числе и в поселке Чекалинка Похвистневского района. В 2025 году еще в двух селах будут также возведены современные модульные здания для оказания медицинской помощи жителям.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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27 июня 2024  21:02
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