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На оперативном совещании с руководителями медицинских учреждений министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал об изменении структуры ведомства.



С 25 июля 2022 года преобразована работа 4 департаментов.

Так, важным преобразованием является централизация всех подразделений, отвечающих за организацию медицинской помощи.

Теперь в департамент организации медицинской помощи входят все 4 «лечебных» управления: управление организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний, управление организации скорой и специализированной медицинской помощи, управление организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи и управление организации медицинской помощи женщинам и детям. Возглавляет обновленный департамент первый заместитель министра Сергей Вдовенко. Деятельность департамента направлена на улучшение доступности и качества медицинской помощи жителям Самарской области. В ведении подразделения самые важные показатели здравоохранения – увеличение продолжительности жизни, снижение общей и младенческой смертности и др.



Обновлена структура и департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения. В его состав включено управление лицензирования и ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Так, в этом подразделении министерства теперь сосредоточены 3 управления, обеспечивающие деятельность министерства по таким значимым направлениям как реализация национальных проектов, медицинское страхование, лицензирование медицинской деятельности. Департамент отвечает за основные вопросы реализации национального проекта «Здравоохранение». Сегодня это 9 масштабных направлений развития медицины региона. Новая структура позволит сконцентрировать усилия на проектную деятельность ведомства и будет способствовать эффективному достижению всех показателей нацпроектов. Руководителем департамента назначена заместитель министра Татьяна Сочинская.



Департамент, возглавляемый заместителем министра Павлом Золотаревым, теперь не будет отвечать за лицензирование. Подразделение всецело сосредоточится на вопросах цифровизации медицины региона, а также организации и координации деятельности министерства. Основные направления работы департамента - создание единого цифрового контура в здравоохранении, внедрение информационных системы, электронных сервисов и др.



Также в министерстве появился новый заместитель министра. Им стал Денис Бутолин, ранее занимавший должность руководителя департамента правового и кадрового обеспечения. Новая должность введена, учитывая высокую значимость направления работы по кадровому обеспечению, а также по рекомендации федерального минздрава. Денис Сергеевич по-прежнему будет отвечать за работу департамента, которая направлена в первую очередь на ликвидацию кадрового дефицита в медучреждениях области, повышение уровня профессионализма специалистов отрасли, а также на межведомственное взаимодействие по вопросам реализации социальных мер поддержки медработников.



«Мы долгое время занимались вопросами реструктуризации работы министерства и продолжим эту работу, - отметил Армен Бенян. - Первая задача, которую мы ставим перед собой на уровне министерства, — это и универсальность работы заместителей, и перекрестный функционал департаментов. Делаем отдельный акцент на клинико-экспертную работу, контроль качества работы и контроль за исполнением нацпроектов. Безусловно, консолидация всех лечебных управлений в один департамент также будет способствовать улучшению взаимодействия. Акцент на информатизацию и кадровое обеспечение — еще два краеугольных камня совместной работы. Каждое наше преобразование, безусловно, должно сопровождаться эффектом. У нас крупный проект этого года — создание территориального медицинского объединения в городе Сызрань, Сызранском районе. Это еще одно движение в сторону улучшения процессов взаимодействия между разными видами служб. Я поздравляю всех с назначениями, это важный этап жизни и работы каждого из нас и нашей команды в целом».

Фото: минздрав СО