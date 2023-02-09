Армен Бенян провел совещание по вопросам работы службы скорой медицинской помощи

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Сегодня под председательством министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна состоялось совещание по вопросам работы службы скорой медицинской помощи. В мероприятии приняли участие глава Сергиевского района Анатолий Екамасов, главные врачи Тольяттинской станции скорой медпомощи Александр Пастушок, Сергиевкой ЦРБ Сергей Бородулин и представители ведомства.

В 2022 году работа экстренной медицинской службы была централизована. Подстанции «скорой» при центральных районных больницах стали подразделениями 3 станций – Самарской, Тольяттинской и областной станций. Также работает отделение скорой медицинской помощи в составе Сызранской городской и районной больницы. При этом подстанции и специалисты остались на своих местах, продолжается активная работа по увеличению количества бригад и привлечению новых сотрудников. Так, Сергиевская подстанция стала подразделением Тольяттинской станции скорой медпомощи. В настоящее время в районе круглосуточно работают 3 бригады, при необходимости формируются дополнительные.

«Централизация нацелена на повышение качества и доступности скорой медицинской помощи, эффективности управления кадровыми ресурсами. Сегодня все бригады работают в единой информационной системе. Благодаря единому диспетчерскому центру к пациентам направляют любую ближайшую свободную бригаду, что, в свою очередь, позволяет оперативнее реагировать на вызовы и своевременно оказывать помощь нашим жителям. Специалисты ведомства также имеют доступ к информационной системе, анализируют работу службы. Совместно с главными внештатными специалистами организованы плановые выезды в районы, как с целью контроля, так и для методической поддержи, проведения обучающих мероприятий для медработников. В ближайшее время такой выезд запланирован в Сергиевский район», – отметил руководитель ведомства.

Один из важнейших показателей работы экстренной службы – время доезда к пациентам с жизнеугрожающими состояниями. Оно должно не превышать 20 минут.

«Работа службы скорой медицинской помощи оцифрована. Бригады обеспечены планшетными компьютерами для работы в информационной системе «ГИТ- платформа». Медработники оформляют карты вызова в электронной форме. Каждая машина оснащена системой «Глонасс»: можно отслеживать в реальном времени работу бригады от поступления звонка до момента оказания помощи пациентам. Благодаря этому у нас есть возможность оценивать работу службы в целом и разбирать отдельные случаи, принимать необходимые управленческие решения. Например, в системе мы видим, что после присоединения Сергиевской подстанции к Тольяттинской станции время доезда в течение 20 минут к пациентам с жизнеугрожащими состояниями – инфарктами, инсультами, травмами после ДТП – составляет 97% вызовов. И мы продолжаем совместно с коллегами работать над улучшением значимых показателей», — отметила руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства Галина Черногаева.

На совещании также обсудили взаимодействие Сергиевской больницы и станции скорой медпомощи в части оказания помощи пациентам, которым требуется неотложная помощь, вопросы работы диспетчерской службы.

Фото: pxhere.com