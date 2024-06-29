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Армен Бенян проконтролировал ход ремонтных работ в Самарской поликлинике №14 и организацию приема пациентов по субботам

29 июня 2024 19:33
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Пообщался с пациентами и медицинскими работниками.

Сегодня врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил Самарскую городскую консультативно-диагностическую поликлинику №14. Руководитель ведомства проконтролировал ход ремонтных работ входной группы, пообщался с пациентами и медицинскими работниками.

Как отметил главный врач Игорь Немченко, в учреждении отремонтировали крыльцо, на 1 этаже холл и регистратуру. Но еще необходимо провести косметические процедуры, 8 июля планируется окончание ремонтных работ.

В поликлинике по субботам работают регистратура, дежурные врачи, узкие специалисты по графику и бригада неотложной помощи. Кроме того, каждую субботу в медучреждении можно пройти диспансеризацию, вакцинацию и прийти на прием к специалистам женской консультации.

Руководитель ведомства пообщался с пациенткой, ожидающей прием врача-акушера-гинеколога.
Женщина рассказала, что на прием записалась через регистратуру.

«Важно информировать пациентов о возможностях дистанционной записи к специалистам. По поручению врио Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева мы усиливаем работу в этом направлении, и главные врачи должны своевременно контролировать актуальность электронного расписания и обеспечивать его доступность для населения», - отметил Армен Бенян.

Врио министра также пообщался с дежурным врачом травматологом-ортопедом - Ренатом Нафиковым. Коллеги обсудили возможности расширения телемедицинских консультаций для пациентов после травм, которые находятся на втором этапе реабилитации.

Армен Бенян поручил руководству медучреждения совместно с врачом по медицинской реабилитации в ближайшее время внедрить такие телемедицинские консультации для удобства пациентов.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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