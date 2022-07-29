Армен Бенян представил коллективу медсанчасти № 5 Самары нового главного врача

100

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян совместно с заместителем министра Денисом Бутолиным посетили Самарскую медико-санитарную часть №5 Кировского района и представили коллективу учреждения нового главного врача.



Главным врачом медсанчасти № 5 назначена Ольга Чуйкова. Более 26 лет Ольга Алексеевна работает в системе здравоохранения, из них более 12 лет – на руководящих должностях. Она работала заведующей поликлиническим отделением, затем заместителем главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники №10 Советского района. Последние 4 года она возглавляла Борскую ЦРБ, а затем также и Богатовскую больницу.



Глава ведомства поблагодарил коллектив медсанчасти за самоотверженную работу в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.



«Сейчас мы вновь фиксируем рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Поэтому помимо слов благодарности мой постоянный призыв – быть наготове к быстрым переменам, если они потребуются. Но это наша работа - противостоять болезням, травмам, разного рода внешним обстоятельствам. Поэтому старайтесь всегда наращивать усилия, они никогда не будут лишними. Старайтесь всегда работать на опережение и формировать некий задел для того, чтобы потом при необходимости у нас был запас и времени, и ресурсов, чтобы быстрее преодолеть ожидаемые сложности», - отметил Армен Бенян.



Обращаясь к новому главному врачу МСЧ№5 Ольге Чуйковой, министр обозначил главную задачу нового руководителя – сохранение устойчивости учреждения, основанного на уважении и слаженной работе всего коллектива с учетом интересов больницы.



Отдельной целью должно стать обновление материально-технической базы учреждения, возможность включения в программу модернизации первичного звена здравоохранения.

Министр подчеркнул, что в регионе работа по развитию системы здравоохранения, в том числе, созданию условий для медработников и улучшению инфраструктуры учреждений, ведется при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.



Армен Бенян пожелал коллективу и ее новому руководителю дружной плодотворной работы, основанной на профессионализме, человечности, взаимном уважении друг к другу и пациентам.

Фото: минздрав СО