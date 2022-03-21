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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил Тольяттинский лечебно-реабилитационный центр «Ариадна». Руководитель ведомства ознакомился с работой отделений и встретился с сотрудниками.

В центре медицинскую реабилитацию проходят юные пациенты с неврологической, сурдологической патологией, патологией опорно-двигательного аппарата. Ежегодно помощь получают более 3000 ребят. На базе учреждения работает «Центр реабилитации слуха» (всего таких центров в регионе – два), специалисты которого осуществляют медицинскую реабилитацию детей до и после кохлеарной имплантации, их динамическое наблюдение, а также поводит обследование взрослого населения для прохождения медико-социальной экспертизы.

В рамках визита Армен Бенян совместно с главным врачом центра Еленой Маркеловой ознакомился с работой реабилитационных отделений, пообщался с сотрудниками.

Специалисты «Ариадны» продемонстрировали применяемые методы реабилитации, рассказали об их эффективности и востребованности. Как отметила Елена Олеговна, важнейшие задачи центра — не только профессиональная медицинская реабилитация, но и обучение родителей ребят основам реабилитации, которые в дальнейшем помогут детям адаптироваться и повлияют в целом на качество их жизни.

По итогам визита министр поручил администрации центра совместно со специалистами ведомства проработать вопросы по развитию центра, в том числе по расширению площадей для оказания реабилитационной помощи, обновлению оборудования и др.

Фото: минздрав СО