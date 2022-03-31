Я нашел ошибку
Главные новости:
Суперяхта прибыла с Сейшел.
Одна из самых больших в мире яхт, принадлежащая попавшему под санкции Мордашову, прибыла во Владивосток
Мастер-классы организованы в рамках подготовки к IV Самарскому областному конкурсу буктрейлеров «Мистер Букер».
В СОУНБ расскажут о секретах мобильной съемки и технике создания анимации
Героем первой встречи со зрителями стал молодой артист Аркадий Ахметов, перед спектаклем он исполнил под гитару любимые песни, рассказал о своем творчестве и ответил на вопросы.
В Самарском академическом театре драмы стартовал новый проект «Между первым и вторым»
Ориентировочное время окончания ограничения движения 13.00, 1 апреля.
На участке с 58 км по 70 км трассы М-5 «Урал» (подъезд к г. Оренбург) будет ограничено движение
Сейчас в Самарской области сохранены все льготные программы кредитования для бизнеса, так же действуют и налоговые льготы.
Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал, как правительство готово помогать бизнесменам
При движении в тумане необходимо придерживаться правой стороны, и ни в коем случае не совершать обгон по встречной полосе.
В Самарской области ожидается туман
Переход на оплату в рублях президент назвал важным шагом к экономическому суверенитету и анонсировал дальнейший рост доли расчетов в отечественной валюте.
Путин рассказал, как Европа будет покупать российский газ
В рамках визита он ознакомился со структурными подразделениями стоматологической поликлиники.
Армен Бенян посетил Самарскую стоматологическую поликлинику №2
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.09
-2.19
EUR 93.7
-2.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Армен Бенян посетил Самарскую стоматологическую поликлинику №2

31 марта 2022 19:23
175
В рамках визита он ознакомился со структурными подразделениями стоматологической поликлиники.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую стоматологическую поликлинику №2 Промышленного района.

В рамках визита руководитель ведомства совместно с главным врачом поликлиники Натальей Санососюк ознакомился со структурными подразделениями стоматологической поликлиники – ортопедическим,  лечебно-хириругическим отделениями, рентген-кабинетом, состоянием материально-технической базы учреждения, а также текущей работой врачей-стоматологов.

Особое внимание министр уделил реализации одного из важных направлений национального проекта «Здравоохранение» — созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В настоящее время в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) работают все врачи-стоматологи, проводится доработка электронной карты для врачей стоматологов-ортопедов. Обсуждалась возможность просмотра цифровых рентгенограмм и их описаний на рабочих местах врачей с помощью интеграции Центрального архива медицинских изображений с ЕМИАС.

Армен Бенян  поблагодарил  всех медицинских работников стоматологической поликлиники, которые откликнулись на призыв министерства здравоохранения  и помогали в работе специалистам первичного звена МСЧ №5 и МСЧ №2, а также трудились в инфекционном госпитале Самарской городской больницы №8, активно участвуя в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

 

Фото:    pixabay 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В рамках визита он ознакомился со структурными подразделениями стоматологической поликлиники.
31 марта 2022  19:23
Армен Бенян посетил Самарскую стоматологическую поликлинику №2
175
Качество жизни маленьких пациентов напрямую зависит от того, как скоро поставлен диагноз и определена тактика их дальнейшего ведения.
31 марта 2022  19:15
В 2021 году детские кардиохирурги Самары прооперировали 263 ребенка
177
Отечественные латекс и реагенты.
31 марта 2022  16:14
Самарский завод медицинских изделий нашел замену импортному сырью
224
В среднем пациент получает 6-7 наименований лекарственных препаратов.
30 марта 2022  17:27
Более 16 тысяч жителей губернии с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают бесплатные лекарства
641
Армен Бенян поручил молодежному министру  в ближайшее время подготовить предложения по реализации совместных проектов.
30 марта 2022  15:48
Армен Бенян встретился с молодежным министром здравоохранения
517
В России ожидается резкий рост заболеваемости ВИЧ
30 марта 2022  11:45
В России ожидается резкий рост заболеваемости ВИЧ
381
Самарский завод “Озон” покроет ажиотажный спрос на лекарства от болезней щитовидной железы
30 марта 2022  10:00
Самарский завод “Озон” покроет ажиотажный спрос на лекарства от болезней щитовидной железы
390
На оперативном совещании обсудили подготовку Самарской области к посевной
29 марта 2022  13:53
На оперативном совещании обсудили подготовку Самарской области к посевной
695
самарский губернатор обвинил аптеки в повышении цен на лекарства на четверть
29 марта 2022  10:46
Самарский губернатор обвинил аптеки в повышении цен на лекарства на четверть
557
Наиболее эффективной тактикой лечения инфаркта миокарда в остром периоде в настоящее время является стентирование – малоинвазивная и высокотехнологичная операция.
28 марта 2022  21:45
В отделении сердечно-сосудистой хирургии больницы им. Баныкина за год выполнено более 3500 операций
1257
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
6177
Весь список
  • Консультант плюс
В центре внимания
 Михаил Мишустин подписал постановление от 30.03.2022 № 512 об изменении сроков уплаты УСН для отдельных отраслей.
31 марта 2022  17:22
Налоговая служба информирует об изменении сроков уплаты УСН в 2022 году
218
Сенатор Андрей Кислов наградил и вручил подарки лауреатам и участникам конкурса детских рисунков, организованного по инициативе Совета Федерации.
31 марта 2022  17:15
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
204
В Самарской области с 15 апреля вводят особый противопожарный режим
31 марта 2022  13:34
В Самарской области с 15 апреля вводят особый противопожарный режим
267
Нужен четкий антикризисный план: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия Самараавтожгут
29 марта 2022  14:00
«Нужен четкий антикризисный план»: Дмитрий Азаров о поддержке коллектива предприятия «Самараавтожгут»
1032
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
29 марта 2022  12:38
Судебные приставы Самарской области расскажут как получить отсрочку
576
Весь список