Армен Бенян посетил Самарскую стоматологическую поликлинику №2

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Самарскую стоматологическую поликлинику №2 Промышленного района.

В рамках визита руководитель ведомства совместно с главным врачом поликлиники Натальей Санососюк ознакомился со структурными подразделениями стоматологической поликлиники – ортопедическим, лечебно-хириругическим отделениями, рентген-кабинетом, состоянием материально-технической базы учреждения, а также текущей работой врачей-стоматологов.

Особое внимание министр уделил реализации одного из важных направлений национального проекта «Здравоохранение» — созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В настоящее время в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) работают все врачи-стоматологи, проводится доработка электронной карты для врачей стоматологов-ортопедов. Обсуждалась возможность просмотра цифровых рентгенограмм и их описаний на рабочих местах врачей с помощью интеграции Центрального архива медицинских изображений с ЕМИАС.

Армен Бенян поблагодарил всех медицинских работников стоматологической поликлиники, которые откликнулись на призыв министерства здравоохранения и помогали в работе специалистам первичного звена МСЧ №5 и МСЧ №2, а также трудились в инфекционном госпитале Самарской городской больницы №8, активно участвуя в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Фото: pixabay