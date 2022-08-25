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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Челно-Вершинский район. Руководитель ведомства совместно с главой района Валерием Князькиным и главным врачом центральной районной больницы Ольгой Власовой проконтролировали ход подготовки объектов регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году в районе обновляются два офиса врача общей практики и возводится новое здание фельдшерско-акушерского пункта.



В поселке Красный строитель идут ремонтные работы в офисе врача общей практики. В населенном пункте проживают более 750 жителей, которые на время ремонта помощь получают в приспособленном помещении. Также в поселок выезжает мобильный фельдшерско-акушерский пункт.

С подрядчиками специалисты обсудили проблемные вопросы, связанные с содержанием работ, министр поручил главврачу в понедельник представить предложения по их решению.



«В рамках реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» у нас есть общая задача – работать на благо людей, которые будут получать помощь на обновляемых объектах, - обратился министр к подрядчикам. – Остался месяц до завершения контракта, надо вместе решить все возникшие вопросы, не затягивая, чтоб жители поселка как можно скорее посещали отремонтированный офис врача общей практики».



В селе Чувашское Урметьево с опережением графика идёт возведение модульного здания фельдшерско-акушерского пункта. Фельдшер Галина Аитова, которая более 50 лет работает на селе и около 300 сельчан с нетерпением ждут открытия нового медицинского пункта.



«Такие быстровозводимые модульные здания мы не первый год открываем в сельских районах, они теплые, комфортные как для медработников, так и для наших пациентов, - отметил Армен Бенян. – В каждом новом сельском ФАПе необходимо наладить работу с информационными системами, активно развивать телемедицину, организовать выдачу лекарственных препаратов».



Для жителей посёлка Каменный брод также обновляется офис врача общей практики. Капитальный ремонт одноэтажного здания по заверению подрядчиков завершится уже в конце сентября.



В рамках визита в ЦРБ Армен Бенян проконтролировал работу медицинского оборудования, поставленного по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Во взрослой поликлинике установлены новое эндоскопическое оборудование, маммограф, флюорограф, УЗИ-аппарат. Как рассказала главврач, ранее в учреждении не было своего маммографа, пациенты направлялись на исследования в другие медучреждения. В этом году более 1200 жительниц района прошли обследования рядом с домом, у более 300 женщин выявлены патологии, из них у 6 – рак молочной железы.

На встрече с коллективом министр обсудил ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, усиление профилактических мероприятий, кадровую ситуацию в учреждении.



«В настоящее время уровень коллективного иммунитета в районе составляет 23 %, а должен быть – 80 %, - подчеркнул Армен Бенян. – Необходимо наращивать темпы вакцинации, чтобы наши жители были защищены, только так мы сможем справиться с новой волной пандемии. Также необходимо усиливать профилактическую работу, поэтому акцентируем внимание на диспансеризацию, профилактические осмотры, на раннее выявление онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас для нас это главный инструмент для последующего снижения смертности».



Министр также ответил на вопросы медработников больницы. Врач-анестезиолог-реаниматолог Флюра Ахмедова уточнила, каким образом будет работать служба скорой медпомощи в районе, поскольку в ближайшее время подстанция при ЦРБ станет подразделением Тольяттинской городской станции скорой медпомощи.



«Флюра Закировна, служба скорой медицинской помощи в районе останется и продолжит работу в прежнем формате, - отметил министр. - Поменяется юридическое лицо, но люди, машины, формат работы останется таким же, при этом будет проводиться работа над улучшением показателей и повышением доступности скорой помощи для наших жителей. Процесс централизации службы скорой помощи идет не только в нашем регионе, а по всей стране - это процесс улучшения качества работы экстренной службы. Все отделения «скорой» центральных районных больниц станут подразделениями 4 крупных станций региона - областной, Самарской, Тольяттинской и Сызранской. Мы это делаем, чтобы все работали в одном информационном поле, чтобы видели все бригады, понимали, где кого надо усилить, улучшить скорость реагирования и кадровые вопросы. Еще раз повторю, все медицинские работники останутся на своих местах, количество бригад сокращаться не будет, в рамках централизации будем менять управленческие решения, чтобы оперативнее оказывать скорую помощь жителям».



В завершение встречи министр поблагодарил всех сотрудников за самоотверженный труд:



«От себя лично и от коллектива министерства здравоохранения благодарю вас за работу, которую вы делаете беспрерывно. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, постоянного профессионального развития и бдительности в наше время меняющихся условий».

Фото: минздрав СО