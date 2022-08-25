Армен Бенян посетил с рабочим визитом Челно-Вершинский район

Я нашел ошибку
Главные новости:
Для тушения пожара привлечены 99 спасателей и 28 единиц техники.
В Самаре на Чернореченской горел расселенный двухэтажный дом
С 26 августа до 30 августа.
В Самаре по улице Стара-Загора перекроют движение транспорта в связи с перекладкой теплотрассы
Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион РФ можно будет с 1 октября до 25 декабря 2022 года.
В России 25 августа стартовали продажи туров с кешбэком на осень и зиму
При этом полностью отказываться от призыва российское военное ведомство не планирует.
Путин распорядился увеличить численность военнослужащих в России на 137 тысяч человек
С 27 августа до 30 августа.
В Самаре перекроют участок улицы Гаражной в связи с перекладкой теплотрассы
Супруги - врач-акушер-гинеколог Сюзанна Аиссо и врач-педиатр Адел Халед переехали в Самарскую область из Сирии.
Коллектив Ставропольской ЦРБ пополнили участники программы «Земский доктор»
В настоящий момент в ремонте находятся 3 участка улично-дорожной сети.
В Самаре план летней дорожной кампании по нацпроекту выполнен на 98%
В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы.
 В Самаре ограничат движение транспорта по улице Советской Армии 
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60
0.1
EUR 59.51
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
«Волжские зори – 2022»: в Самаре проходят Всероссийские соревнования по русским шашкам 
Исторический парк Самары: самарцы могут принять участие в онлайн-викторине о Петре I
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Армен Бенян посетил с рабочим визитом Челно-Вершинский район

25 августа 2022 21:05
140
В этом году в районе обновляются два офиса врача общей практики и возводится новое здание фельдшерско-акушерского пункта.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Челно-Вершинский район. Руководитель ведомства совместно с главой района Валерием Князькиным и главным врачом центральной районной больницы Ольгой Власовой проконтролировали ход подготовки объектов регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году в районе обновляются два офиса врача общей практики и возводится новое здание фельдшерско-акушерского пункта.

В поселке Красный строитель идут ремонтные работы в офисе врача общей практики. В населенном пункте проживают более 750 жителей, которые на время ремонта помощь получают в приспособленном помещении. Также в поселок выезжает мобильный фельдшерско-акушерский пункт.
С подрядчиками специалисты обсудили проблемные вопросы, связанные с содержанием работ, министр поручил главврачу в понедельник представить предложения по их решению.

 «В рамках реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» у нас есть общая задача – работать на благо людей, которые будут получать помощь на обновляемых объектах, - обратился министр к подрядчикам. – Остался месяц до завершения контракта, надо вместе решить все возникшие вопросы, не затягивая, чтоб жители поселка как можно скорее посещали отремонтированный офис врача общей практики».

В селе Чувашское Урметьево с опережением графика идёт возведение модульного здания фельдшерско-акушерского пункта. Фельдшер Галина Аитова, которая более 50 лет работает на селе и около 300 сельчан с нетерпением ждут открытия нового медицинского пункта.

 «Такие быстровозводимые модульные здания мы не первый год открываем в сельских районах, они теплые, комфортные как для медработников, так и для наших пациентов, - отметил Армен Бенян. – В каждом новом сельском ФАПе необходимо наладить работу с информационными системами, активно развивать телемедицину, организовать выдачу лекарственных препаратов».

Для жителей посёлка Каменный брод также обновляется офис врача общей практики. Капитальный ремонт одноэтажного здания по заверению подрядчиков завершится уже в конце сентября.

В рамках визита в ЦРБ Армен Бенян проконтролировал работу медицинского оборудования, поставленного по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Во взрослой поликлинике установлены новое эндоскопическое оборудование, маммограф, флюорограф, УЗИ-аппарат. Как рассказала главврач, ранее в учреждении не было своего маммографа, пациенты направлялись на исследования в другие медучреждения. В этом году более 1200 жительниц района прошли обследования рядом с домом, у более 300 женщин выявлены патологии, из них у 6 – рак молочной железы.

На встрече с коллективом министр обсудил ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, усиление профилактических мероприятий, кадровую ситуацию в учреждении.

 «В настоящее время уровень коллективного иммунитета в районе составляет 23 %, а должен быть – 80 %, - подчеркнул Армен Бенян. – Необходимо наращивать темпы вакцинации, чтобы наши жители были защищены, только так мы сможем справиться с новой волной пандемии. Также необходимо усиливать профилактическую работу, поэтому акцентируем внимание на диспансеризацию, профилактические осмотры, на раннее выявление онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас для нас это главный инструмент для последующего снижения смертности».

Министр также ответил на вопросы медработников больницы. Врач-анестезиолог-реаниматолог Флюра Ахмедова уточнила, каким образом будет работать служба скорой медпомощи в районе, поскольку в ближайшее время подстанция при ЦРБ станет подразделением Тольяттинской городской станции скорой медпомощи.

 «Флюра Закировна, служба скорой медицинской помощи в районе останется и продолжит работу в прежнем формате, - отметил министр. - Поменяется юридическое лицо, но люди, машины, формат работы останется таким же, при этом будет проводиться работа над улучшением показателей и повышением доступности скорой помощи для наших жителей. Процесс централизации службы скорой помощи идет не только в нашем регионе, а по всей стране - это процесс улучшения качества работы экстренной службы. Все отделения «скорой» центральных районных больниц станут подразделениями 4 крупных станций региона - областной, Самарской, Тольяттинской и Сызранской. Мы это делаем, чтобы все работали в одном информационном поле, чтобы видели все бригады, понимали, где кого надо усилить, улучшить скорость реагирования и кадровые вопросы. Еще раз повторю, все медицинские работники останутся на своих местах, количество бригад сокращаться не будет, в рамках централизации будем менять управленческие решения, чтобы оперативнее оказывать скорую помощь жителям».

В завершение встречи министр поблагодарил всех сотрудников за самоотверженный труд:

 «От себя лично и от коллектива министерства здравоохранения благодарю вас за работу, которую вы делаете беспрерывно. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, постоянного профессионального развития и бдительности в наше время меняющихся условий».

 

Фото:  минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Супруги - врач-акушер-гинеколог Сюзанна Аиссо и врач-педиатр Адел Халед переехали в Самарскую область из Сирии.
25 августа 2022  22:22
Коллектив Ставропольской ЦРБ пополнили участники программы «Земский доктор»
108
Анна Юрьевна рассказала о специфике профессии, а также о том, какие эмоции принесла ей победа в конкурсе.
25 августа 2022  21:21
Врач-акушер-гинеколог больницы Середавина Анна Трубицына заняла 2-е место во Всероссийском конкурсе врачей
162
В этом году в районе обновляются два офиса врача общей практики и возводится новое здание фельдшерско-акушерского пункта.
25 августа 2022  21:05
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Челно-Вершинский район
140
Специалист предостерег, что ежедневное употребление кукурузы не рекомендуется, даже несмотря на ее пользу.
25 августа 2022  17:51
Диетолог Бобровский рассказал, сколько можно есть кукурузы в сутки
189
в трех населенных пунктах Самарской области ввели карантин
25 августа 2022  10:31
В трех населенных пунктах Самарской области ввели карантин
283
Ребенок поступил в приемное отделение Раменской больницы в тяжелом состоянии.
24 августа 2022  23:02
В Московской области врачи спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего 34 магнитных шарика
779
Она заняла 1-е место в номинации «Лучший педиатр».
24 августа 2022  18:54
Врач-педиатр больницы Середавина Наталья Володина одержала победу во Всероссийском конкурсе врачей 
557
Почти 580 тысяч жителей региона прошли ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции.
24 августа 2022  18:16
Председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер: "Я призываю всех вакцинироваться"
484
В Самаре за сутки заболели 389 человек.
24 августа 2022  18:15
24 августа в регионе выявлено 818 новых случаев COVID-19
446
Дан старт проекту «Тест для победы. Помощь рядом». В Самару и Уфу отправились тест-мобили.
24 августа 2022  17:18
Самарцев приглашают пройти бесплатное, анонимное, моментальное тестирование на ВИЧ-инфекцию
499
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
10865
Весь список
В центре внимания
Это один из самых крупных проектов в стране, который успешно реализуется на принципах государственно-частного партнерства.
25 августа 2022  21:44
Самарская область получит 19,5 млрд рублей на строительство моста через Волгу и дорогу «Обход Тольятти»
129
Руководство АВТОВАЗА сообщило об отмене неполной рабочей недели и возврате к пятидневке.
25 августа 2022  19:14
Дмитрий Азаров - работникам автогиганта: «АВТОВАЗ будет гордиться своей мощью»
176
Дмитрий Азаров призвал земляков соблюдать пожарную безопасность, чтобы не допускать лесных возгораний
25 августа 2022  12:12
Дмитрий Азаров призвал земляков соблюдать пожарную безопасность, чтобы не допускать лесных возгораний
229
В Самаре снова временно ограничат движение
25 августа 2022  10:16
В Самаре снова временно ограничат движение
309
Обсудили создание кампуса с родителями и студентами энергетического колледжа.
25 августа 2022  09:01
Предметный разговор: Дмитрий Азаров встретился с родителями и студентами энергетического колледжа
350
Весь список