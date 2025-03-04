Андрей Орлов посетил станции скорой медицинской помощи

242

На оперативном совещании глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что большое количество вопросов имеется к работе службе экстренной медицины и поручил руководителю регионального минздрава проверить организацию работы службы скорой и условия работы сотрудников.

Андрей Орлов посетил станцию скорой помощи в Новокуйбышевске и Куйбышевскую подстанцию Самарской городской станции скорой медицинской помощи.

В ходе визита министр пообщался с медицинскими работниками, осмотрел гараж, где размещается специализированный автотранспорт, ознакомился с условиями работы сотрудников - посетил комнаты отдыха, приема пищи, а также проверил наличие лекарственных препаратов в укладке бригад для оказания экстренной помощи.

«Областная скорая оказывает экстренную помощь около 310 тысячам жителей. Ежедневно бригады осуществляют порядка 250 вызовов. Автотранспорт часто нуждается в ремонте, и гаражи, где они размещаются и проводятся текущие работы, также требуют капитального ремонта», - отметил Андрей Орлов.

Кроме того, министр обсудил с коллегами о важности совершенствования работы информационной системы для удобства сотрудников службы и обеспечения эффективного управления за выездными бригадами, приемом и передачи вызова.

Самарская областная станция скорой медицинской помощи оказывает экстренную медицинскую помощь жителям Новокуйбышевска, Чапаевска, Безенчукского, Красноармейского, Приволжского, Хворостянского, Пестравского, Большеглушицкого и Большечерниговского районов.

На сегодняшний день в структуре областной службы скорой:

4 подстанции и 8 постов скорой

43 единицы специализированного автотранспорта

26 круглосуточных бригад

4 диспетчера оперативного отдела

Фото: минздрав СО