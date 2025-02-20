Я нашел ошибку
Главные новости:
Как понять другого, если мы не всегда можем понять самого себя, свои желания и приоритеты?
СОУНБ: психологи Самары расскажут о том, как выстраивать коммуникацию с другими людьми и с самим собой
Всего по итогам очередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрено 7 персональных дел, с подростками и их законными представителями проведены профилактические беседы.
В администрации Октябрьского района Самары состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних
Продолжается прокладка кабелей для силового электрооборудования и внутреннего освещения.
В Самаре продолжается капремонт фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»
В Самарской области отремонтировано более 150 км дорог, ведущих к медицинским учреждения.
В регионе по дорожному нацпроекту обновили дороги к районным поликлиникам и ФАПам
В Самаре ночью -18, -20°С, днем -9, -11°С.
21 февраля в регионе без осадков, до -12°С
В Тольятти состоялся VII межрегиональный форум по недвижимости.
Спикеры самарского Росреестра выступили на форуме в Тольятти
Для оказания экстренной помощи: в больнице им. Н.А. Семашко возведут приемно-диагностическое отделение.
Андрей Орлов посетил с рабочим визитом Самарскую городскую клиническую больницу № 2 им. Н.А. Семашко
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за тумана
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за тумана
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.43
-0.91
EUR 94.08
-1.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудник ГАИ СО провел профилактическую беседу с воспитанниками детского сада
СОУНБ приглашает жителей города посетить новую встречу проекта «Компас жизни»
Галерея Виктория: однодневная выставка Школы проектной фотографии «Зины как пространство эмоционального опыта» 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Андрей Орлов посетил с рабочим визитом Самарскую городскую клиническую больницу № 2 им. Н.А. Семашко

20 февраля 2025 14:07
113
Для оказания экстренной помощи: в больнице им. Н.А. Семашко возведут приемно-диагностическое отделение.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил с рабочим визитом Самарскую городскую клиническую больницу № 2 им. Н.А. Семашко. Совместно с руководителем управления организации скорой и специализированной медицинской помощи Галиной Черногаевой и главным врачом больницы Яковом Резниковым министр ознакомился с работой приемного, первичного сосудистого, хирургического, гинекологического отделений, а также отделения медицинской реабилитации и реанимации.

В настоящее время больница работает 24/7, оказывая экстренную, плановую медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную жителям 5 районов города Самары и области. За год помощь получают порядка 80 тысяч человек.

Решение о возведении модуля приемно-диагностического отделения было принято по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Новый корпус больницы более 1000 кв.м. будет построен благодаря использованию быстровозводимых модульных конструкций. На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация. В отделении будут оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам с различными патологиями, в том числе хирургической и травматологической.

«В новом приемном отделении будет организована триаж-система, которая разделяет поступающих пациентов на условные группы: «красные», «желтые», «зеленые» потоки, что позволит разделить потоки пациентов, исходя из первоочередности оказания медицинской помощи. Тем самым, мы увеличим доступность медпомощи жителям Самары, качество ее оказания», - подчеркнул Андрей Евгеньевич.Ежедневно порядка 150 пациентов будут получать помощь в комфортных и современных условиях.«Все необходимые этапы, включая осмотр, полное обследование, решение вопроса о необходимости госпитализации пациента в профильные отделения стационара, будут сосредоточены в этом отделении. В нем будут размещены реанимационные палаты и операционная, новое современное оборудование – компьютерный томограф, рентген и УЗИ аппараты, эндоскопическое оборудование», - отметил главный врач Яков Зиновьевич.

Кроме того, руководитель ведомства ознакомился с работой отделения медицинской реабилитации, пообщался с пациентами и медицинскими работниками. В данном отделении проводится второй этап медицинской реабилитации. Помощь на современном оборудовании оказывается пациентам с нарушением функции центральной нервной системы - после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговых и спинальных травм. Также проводят восстановление пациентов после травм и операций на костно - мышечной системе на различных сроках заболевания.

Андрей Орлов высоко оценил работу мультидисциплинарной реабилитационной команды отделения, отметив показатели работы, укомплектованность кадрами.Напомним, в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в этом году капитально отремонтируют родильный дом Самарской городской клинической больницы № 2 им. Н.А. Семашко.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Зависимость от спиртного — это системное заболевание, которое поражает как тело, так и разум.
19 февраля 2025, 19:41
Самарский врач-психиатр-нарколог: мужской алкоголизм: как преодолеть зависимость
Зависимость от спиртного — это системное заболевание, которое поражает как тело, так и разум. Здравоохранение
449
Огромное значение в сохранении здоровья репродуктивной системы с детского возраста играют ежедневная гигиена, сбалансированное питание, занятие спортом и своевременное прохождение профилактических медицинских осмотров.
19 февраля 2025, 14:42
Самарский врач-детский хирург: "Следить за репродуктивным здоровьем мальчиков необходимо с раннего возраста"
Огромное значение в сохранении здоровья репродуктивной системы с детского возраста играют ежедневная гигиена, сбалансированное питание, занятие спортом и... Здравоохранение
538
Строительная готовность блока составляет 60 %.
19 февраля 2025, 14:31
На территории Самарской областной детской больницы возводят операционный блок
Строительная готовность блока составляет 60 %. Здравоохранение
475
Здравоохранение
Для оказания экстренной помощи: в больнице им. Н.А. Семашко возведут приемно-диагностическое отделение.
20 февраля 2025  14:07
Андрей Орлов посетил с рабочим визитом Самарскую городскую клиническую больницу № 2 им. Н.А. Семашко
113
Зависимость от спиртного — это системное заболевание, которое поражает как тело, так и разум.
19 февраля 2025  19:41
Самарский врач-психиатр-нарколог: мужской алкоголизм: как преодолеть зависимость
451
Новый медицинский пункт - это значимое событие для жителей поселка, а также для населения ближайших сёл Мохового и Михайловского.
19 февраля 2025  17:49
В поселке Формальный Кинельского района открыт новый ФАП
534
Огромное значение в сохранении здоровья репродуктивной системы с детского возраста играют ежедневная гигиена, сбалансированное питание, занятие спортом и своевременное прохождение профилактических медицинских осмотров.
19 февраля 2025  14:42
Самарский врач-детский хирург: "Следить за репродуктивным здоровьем мальчиков необходимо с раннего возраста"
540
Строительная готовность блока составляет 60 %.
19 февраля 2025  14:31
На территории Самарской областной детской больницы возводят операционный блок
477
В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ
19 февраля 2025  13:41
В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ
529
В частности, подобные симптомы могут быть вызваны воспалением или раздражением слизистой оболочки глаза — конъюнктивы, а также роговицы.
18 февраля 2025  21:34
Врач-офтальмолог рассказала, с какими причинами может быть связано ощущение песка в глазах
605
Ранее жители сёл получали медицинскую помощь в приспособленных помещениях.
18 февраля 2025  17:46
Новые фельдшерско-акушерские пункты возведены в селах Демидовка и Уваровка Сызранского района 
622
Важно не только увеличить количество, но и достичь качество прохождения медицинских обследований.
18 февраля 2025  14:32
Региональный минздрав и Федерация Профсоюзов заключили соглашение о сотрудничестве
698
СамГМУ и «Росатом» планируют совместно развивать биотехнологии для медицины
18 февраля 2025  09:40
СамГМУ и «Росатом» планируют совместно развивать биотехнологии для медицины
588
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
9963
Весь список
В центре внимания
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
20 февраля 2025  10:37
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
172
Всероссийский фестиваль активного отдыха «ВьюгаФест» пройдет в Тольятти
20 февраля 2025  09:50
Всероссийский фестиваль активного отдыха «ВьюгаФест» пройдет в Тольятти
175
Глава ЛДПР отметил, что руководство Самарской области ведет активную работа по улучшению ключевых отраслей экономики региона. 
19 февраля 2025  21:34
Вячеслав Федорищев обсудил с председателем ЛДПР сотрудничество по вопросам развития Самарской области
445
Группа «Россети» сохранит на высоком уровне инвестиции в Самарской области. В ближайшее время будет завершен ряд крупных проектов в Самаре и Тольятти.
19 февраля 2025  17:35
Вячеслав Федорищев и гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин обсудили развитие электросетей в регионе
494
Стало известно, будут ли в Самарской области менять систему оплаты за отопление.
19 февраля 2025  13:49
Стало известно, будут ли в Самарской области менять систему оплаты за отопление
502
Весь список