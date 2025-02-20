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Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил с рабочим визитом Самарскую городскую клиническую больницу № 2 им. Н.А. Семашко. Совместно с руководителем управления организации скорой и специализированной медицинской помощи Галиной Черногаевой и главным врачом больницы Яковом Резниковым министр ознакомился с работой приемного, первичного сосудистого, хирургического, гинекологического отделений, а также отделения медицинской реабилитации и реанимации.

В настоящее время больница работает 24/7, оказывая экстренную, плановую медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную жителям 5 районов города Самары и области. За год помощь получают порядка 80 тысяч человек.

Решение о возведении модуля приемно-диагностического отделения было принято по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Новый корпус больницы более 1000 кв.м. будет построен благодаря использованию быстровозводимых модульных конструкций. На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация. В отделении будут оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам с различными патологиями, в том числе хирургической и травматологической.

«В новом приемном отделении будет организована триаж-система, которая разделяет поступающих пациентов на условные группы: «красные», «желтые», «зеленые» потоки, что позволит разделить потоки пациентов, исходя из первоочередности оказания медицинской помощи. Тем самым, мы увеличим доступность медпомощи жителям Самары, качество ее оказания», - подчеркнул Андрей Евгеньевич.Ежедневно порядка 150 пациентов будут получать помощь в комфортных и современных условиях.«Все необходимые этапы, включая осмотр, полное обследование, решение вопроса о необходимости госпитализации пациента в профильные отделения стационара, будут сосредоточены в этом отделении. В нем будут размещены реанимационные палаты и операционная, новое современное оборудование – компьютерный томограф, рентген и УЗИ аппараты, эндоскопическое оборудование», - отметил главный врач Яков Зиновьевич.

Кроме того, руководитель ведомства ознакомился с работой отделения медицинской реабилитации, пообщался с пациентами и медицинскими работниками. В данном отделении проводится второй этап медицинской реабилитации. Помощь на современном оборудовании оказывается пациентам с нарушением функции центральной нервной системы - после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговых и спинальных травм. Также проводят восстановление пациентов после травм и операций на костно - мышечной системе на различных сроках заболевания.

Андрей Орлов высоко оценил работу мультидисциплинарной реабилитационной команды отделения, отметив показатели работы, укомплектованность кадрами.Напомним, в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в этом году капитально отремонтируют родильный дом Самарской городской клинической больницы № 2 им. Н.А. Семашко.

Фото: минздрав СО