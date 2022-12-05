Акция «Доноры в белых халатах» состоялась в Самарском областном клиническом кардиодиспансере

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На прошлой неделе донорская акция «Доноры в белых халатах» состоялась в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере.

Медицинские сотрудники всегда первыми приходят на помощь больным, и донорская акция явилась подтверждением этого постулата.

Главная цель профессиональной деятельности врача - сохранение жизни человека и улучшение ее качества путем оказания медицинской помощи. C трансфузиологами кардиологического диспансера Служба крови взаимодействует достаточно плотно. Многие хирургические операции на сердце сопровождаются переливанием донорской крови. Для некоторых из пациентов диспансера компоненты крови выдаются только после проведения индивидуального подбора по фенотипам, что значительно снижает риск пострансфузионных осложнений.

В акции приняли участие сотрудники различных отделений диспансера - врачи, медсестры, санитарки, административные сотрудники. Все понимают, что потребность в крови всегда есть и зачастую она жизненно необходима. По итогу проведения мероприятия стать донорами смогли 49 человек, благодаря которым запас крови на Самарской станции пополнился на 20 литров крови. Вся заготовленная кровь будет обследована и передана в лечебные учреждения региона, в частности и пациентам кардиологического диспансера.

Фото: минздрав СО