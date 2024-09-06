Академик РАН: завершились доклинические исследования российской вакцины от рака

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Завершились доклинические исследования российской вакцины от рака, сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", передает РИА Новости.

"Мы прошли доклинику. Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний", — сказал ученый.

Он уточнил, что, как только ведомство выдаст разрешение, на сайте опубликуют объявление о наборе добровольцев с медицинскими показаниями. Принимать решение об участии в тестировании будут специалисты.

Как заявлял Каприн в начале июля, онковакцина на основе мРНК-технологии — это очень перспективная разработка. Ее суть заключается в заборе опухолевого материала у пациента, анализа его особенностей и создания паспорта опухоли, который затем используется для персонализированной вакцины.

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