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8 современных стресс-систем поступили в медучреждения региона

25 июня 2024 20:09
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Метод велоэргометрии позволяет провести уточняющую диагностику у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, или выявить риск развития этих заболеваний.

Метод велоэргометрии позволяет провести уточняющую диагностику у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, или выявить риск развития этих заболеваний. Такое оборудование поставлено и в Чапаевскую больницу в рамках национального проекта "Здравоохранение".

«После снятия кардиограммы проводим нагрузочный тест, увеличивая частоту сердечных сокращений с помощью физнагрузки. Это позволяет выявить ишемическую болезнь сердца на ранней стадии и своевременно назначить лечение», – рассказал заведующий отделением лучевой и функциональной диагностики Виктор Жигулев.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО/Сергей Рыжиков

Теги: Медицина

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25 июня 2024  20:09
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