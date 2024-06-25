8 современных стресс-систем поступили в медучреждения региона

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Метод велоэргометрии позволяет провести уточняющую диагностику у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, или выявить риск развития этих заболеваний. Такое оборудование поставлено и в Чапаевскую больницу в рамках национального проекта "Здравоохранение".



«После снятия кардиограммы проводим нагрузочный тест, увеличивая частоту сердечных сокращений с помощью физнагрузки. Это позволяет выявить ишемическую болезнь сердца на ранней стадии и своевременно назначить лечение», – рассказал заведующий отделением лучевой и функциональной диагностики Виктор Жигулев.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО/Сергей Рыжиков