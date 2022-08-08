8 августа во всем мире врачи-офтальмологи отмечают профессиональный праздник.

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В 2004 году эта дата была выбрана в честь дня рождения знаменитого российского ученого, врача-офтальмолога, микрохирурга, академика РАН Святослава Федорова, сделавшего выдающиеся открытия в области лечения глазных болезней.

Согласно исследованиям отечественных специалистов, проблемы со здоровьем глаз сегодня имеют более чем 20 млн россиян. При этом в наши дни зрительные нарушения выявляются в полтора раза чаще, чем 15 лет назад. Офтальмологи связывают неутешительную статистику с изменением нашего образа жизни, который теперь предполагает частое использование компьютеров и смартфонов, а следовательно, и возросшую нагрузку на глаза.

Если имеют место серьезные нарушения зрения или заболевания глаз, необходимо обращаться за помощью к специалистам. При этом здоровый образ жизни и правильное питание, обеспечивающее поступление в организм необходимых веществ, способны поддержать зрение и замедлить или предотвратить появление требующих лечения проблем.

Согласно исследованиям, наиболее важными витаминами, минералами и биологически активными веществами, способствующими здоровью глаз и хорошему зрению, являются:

1. Лютеин.

Этот пигмент накапливается в сетчатке и влияет на остроту зрения. Лютеин задерживает до 40% вредного ультрафиолетового излучения, попадающего в глаза, а также укрепляет стенки внутриглазных сосудов и улучшает способность видеть в сумерках и темноте. Это вещество мы получаем только с пищей. Лютеином богаты черника, шпинат, брокколи, брюссельская капуста, черная смородина, тыква, кабачок, морковь, помидоры. Усвояемость лютеина повышается при легкой тепловой обработке, поэтому многие из перечисленных продуктов можно пассеровать, отваривать на пару, слегка обжаривать или запекать.

2. Витамин А и бета-каротин.

Витамин А и провитамин бета-каротин отвечают за увлажнение роговицы и являются составной частью пигмента сетчатки глаза. Рекордсмены по содержанию витамина А среди продуктов животного происхождения – куриный желток и сливочное масло. Бета-каротином богаты овощи и фрукты оранжевого цвета, например морковь. Важно помнить, что витамин А – жирорастворимый, и поэтому морковь лучше употреблять с растительными или животными жирами.

3. Витамин Е.

Еще один жирорастворимый витамин, который отвечает за внутриглазное давление и предотвращает изменения сетчатки и радужной оболочки. Достаточное количество витамина Е в рационе служит профилактикой развития глазных опухолей. Лучшие источники витамина Е – пророщенная пшеница, орехи, нерафинированное растительное масло, авокадо и шпинат.

4. Цинк.

Цинк – микроэлемент, предупреждающий преждевременное старение хрусталика. Также без цинка невозможно полноценное усвоение витаминов А и Е, о которых сказано выше. В то же время в питании многих людей этого микроэлемента не хватает. Чтобы избежать дефицита, стоит включать в рацион кунжут, орехи, говядину, арахис, бобовые и яйца.

5. Омега-3 и омега-6.

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 участвуют в синтезе витамина А из бета-каротина и предотвращают сухость роговицы глаза, а также предупреждают развитие катаракты. Источники этих жирных кислот – жирная морская рыба (лосось, сельдь, скумбрия), льняное масло, семечки и орехи.

Помимо включения в рацион продуктов, полезных для поддержания здоровья глаз, важно регулярно давать им отдых во время работы с компьютером, телефоном и другими гаджетами, а в идеале еще и каждые 30–50 минут делать простую гимнастику для глаз.

8 августа на сайте здоровое-питание.рф чита йте материалы о том, какой рацион способствует сохранению остроты зрения, советы по выбору полезных и качественных продуктов от экспертов, а в разделе «Книга рецептов – Готовим вместе» вы найдете рецепты блюд, полезных для глаз, которые можно быстро приготовить из доступных продуктов.

Также в этот день на страницах проекта «Здоровое питание» в соцсетях пройдет прямой эфир на тему «Здоровье ваших глаз: как питание влияет на остроту зрения» с экспертом, эндокринологом и офтальмологом ЭНЦ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ, ведущим научным сотрудником, кандидатом медицинских наук Еленой Григорьевной Бессмертной. Начало в 11:00 по московскому времени. Присоединяйтесь по ссылке, будет интересно!