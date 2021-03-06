73-летняя фельдшер из Краснодарского края спешит к больным на квадроцикле

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Несмотря на возраст, Татьяна Проскура освоила квадроцикл. Фельдшер работает в селе Большие Хутора округа Абрау-Дюрсо больше 40 лет. За это время население села увеличилось в разы, больше стало и вызовов.

Восемь лет назад медик купила квадроцикл. Тогда для управления им водительские права были не нужны.

"Я потихоньку начала ездить и научилась. Здесь ни скоростей нет, ничего. Здесь нажимаешь — и поехал. Все время на газу, едешь и все", — рассказывает РИА Новости Татьяна.

"Пациенты очень рады, что я на вызов приезжаю вовремя", — говорит Татьяна Проскура.

Фото: pixabay