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68% россиян хотели бы проходить диспансеризацию в офисе

9 августа 2023 11:51
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68% россиян хотели бы проходить диспансеризацию в офисе

Большинство россиян хотя бы раз в жизни проходили диспансеризацию (77%). Из них каждый второй прошел такое обследование в последние три года, каждый третий (32%) — в этом году, а 18%  — четыре года назад или еще раньше, выяснили СК «Росгосстрах» и Исследовательский центр Зарплаты.ру в ходе опроса. Абсолютное большинство респондентов проходят диспансеризацию в государственных медучреждениях (83%).

Те, кто ни разу не проходил диспансеризацию (23%) или делают это очень редко (а таких оказалось 61%) рассказали о причинах этого:

  • не жалуются на здоровье - 24% 
  • не хватает времени на прохождение диспансеризации - 23%
  • проходят другие обследования или медкомиссии - 23%
  • не могут найти удобное время для приема - 11%
  • опасаются дополнительных финансовых затрат - 7%  
  • не могут отпроситься с работы - 6% 
  • просто не видят в этом смысла - 5%.

При этом профилактические осмотры у врача общей практики половина опрошенных (49%) проходят не реже, чем один-два раза в год, еще 6% - три раза в год или чаще, а каждый четвертый — реже одного раза в год. 16% россиян проходят такие осмотры только если есть жалобы. 

Более двух третей россиян считают, что было бы удобно иметь возможность проходить диспансеризацию в офисе (68%), а у 6% такая возможность уже есть. Также 88% респондентов уверены, что работодатель должен стимулировать сотрудников проходить профилактические медицинские осмотры. 

Несмотря на то, что 93% респондентов знают о возможности проходить бесплатную диспансеризацию в поликлинике, только 65% осведомлены о том, что имеют право на освобождение от работы на один рабочий день для этих целей. 

Большинство россиян (79%) считают, что диспансеризация важна для ранней диагностики и профилактики различных заболеваний. 15% полагают, что подобное обследование позволяет узнать обо всех нарушениях в организме, и только 6% уверены, что это формальность, нужная исключительно для собственного успокоения.

«Как показал опрос, не все россияне уделяют достаточно внимания плановой диспансеризации: нет времени, график приема неудобен, с работы отпрашиваться не хочется. При наличии полиса ДМС следить за здоровьем, бесспорно, проще, так как, во-первых, есть больше возможностей подобрать комфортное время визита и клинику ближе к дому или месту работы, а во-вторых, можно регулярно консультироваться с врачами с помощью телемедицины (сегодня она уже включена в 100% программ ДМС). Тем, у кого нет ДМС, мы предлагаем оформить телемедицину как отдельный индивидуальный продукт и начать хотя бы с консультаций терапевта и основных специалистов (невролог, хирург, лор, кардиолог) в любое удобное время онлайн. Это как минимум замотивирует чаще обращать внимание на «неполадки» организма», — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах» Ольга Купцова. 

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