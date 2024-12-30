6 советов специалистов кардиодиспансера для поддержания здоровья сосудистой системы

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В преддверии новогодних праздников напоминаем об отрицательном влиянии алкоголя на сердечно - сосудистую систему, особенно при его избыточном употреблении.



К чему может привести употребление алкоголя?



Артериальной гипертензии. Чрезмерное употребление алкоголя приводит к повышению артериального давления, что является одним из основных факторов риска развития осложнений большинства сердечно-сосудистых заболеваний.



Риску возникновения аритмии. Алкоголь вызывает нарушения сердечного ритма. Это состояние увеличивает риск инсульта и сердечной недостаточности.



Развитию кардиомиопатии. Злоупотребление алкоголем приводит к алкогольной кардиомиопатии — состоянию, при котором сердечная мышца ослабляется и не может эффективно перекачивать кровь.



Увеличению массы сердца. Долгосрочное употребление алкоголя может привести к увеличению массы сердца, что может ухудшить его функцию и повысить риск сердечной недостаточности.



Повышению уровня холестерина. Чрезмерное употребление спиртных напитков негативно сказывается на общем уровне холестерина и способствовать развитию атеросклероза.



Увеличению веса. Алкоголь способствует увеличению веса и ожирению, что также является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.



Некоторые исследования указывают на возможные преимущества умеренного употребления алкоголя, но риски заболеваний превышают потенциальные выгоды, особенно для людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также факторами риска.



Будьте внимательны к своему здоровью, особенно во время праздников. В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им В. П. Полякова по графику будут работать узкие специалисты.С графиком работы вы можете ознакомиться на официальном сайте учреждения.



При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Фото: минздрав СО