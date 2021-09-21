524 случая коронавируса подтверждены в регионе за прошедшие сутки

21 сентября в регионе подтверждено 524 случая новой коронавирусной инфекции:
- 224 в г. Самара
- 94 в г. Тольятти
- 28 в г. Новокуйбышевск
- 14 в г. Кинель
- 11 в г. Отрадный
- 11 в г. Сызрань
- 10 в Волжском районе
- 10 в Кинель-Черкасском районе
- 8 в Сергиевском районе
- 7 в Богатовском районе
- 7 в Большеглушицком районе
- 7 в Нефтегорском районе
- 6 в г. Чапаевск
- 6 в Большечерниговском районе
- 6 в Красноармейском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Кинельском районе
- 4 в г.о. Жигулевск
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Борском районе
- 4 в Елховском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Челновершинском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Приволжском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе
497 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 100098 случаев коронавируса.
Скончались 3693 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчина 58 лет, женщина 60 лет, страдавшие онкологическим заболеванием;
женщины 69, 71, 75, 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 48 лет, страдавшая заболеваниями пищеварительной системы;
женщины 60, 64, 67, 74, 78, 80, 83, 85, 89,95 лет, мужчина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 75 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 60 лет, страдавший заболеванием нервной системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области – 115,66, по стране - 135,85.
Коэффициент летальности в области - 3,69, в стране - 2,73.
Фото: pixabay