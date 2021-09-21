524 случая коронавируса подтверждены в регионе за прошедшие сутки

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21 сентября в регионе подтверждено 524 случая новой коронавирусной инфекции:



- 224 в г. Самара

- 94 в г. Тольятти

- 28 в г. Новокуйбышевск

- 14 в г. Кинель

- 11 в г. Отрадный

- 11 в г. Сызрань

- 10 в Волжском районе

- 10 в Кинель-Черкасском районе

- 8 в Сергиевском районе

- 7 в Богатовском районе

- 7 в Большеглушицком районе

- 7 в Нефтегорском районе

- 6 в г. Чапаевск

- 6 в Большечерниговском районе

- 6 в Красноармейском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в Кинельском районе

- 4 в г.о. Жигулевск

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в Борском районе

- 4 в Елховском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Челновершинском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Приволжском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе



497 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 100098 случаев коронавируса.

Скончались 3693 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчина 58 лет, женщина 60 лет, страдавшие онкологическим заболеванием;

женщины 69, 71, 75, 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 48 лет, страдавшая заболеваниями пищеварительной системы;

женщины 60, 64, 67, 74, 78, 80, 83, 85, 89,95 лет, мужчина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 75 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 60 лет, страдавший заболеванием нервной системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области – 115,66, по стране - 135,85.

Коэффициент летальности в области - 3,69, в стране - 2,73.

Фото: pixabay