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Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заместитель главного врача по организационно-методической работе Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юрий Алексеевич Мальшин:

"31 мая — Всемирный день отказа от табака. Этому событию посвящены информационные мероприятия и профилактические акции антитабачной направленности, организованные и проведенные специалистами Самарского областного центра медицинской профилактики, сотрудниками медицинских организаций.

То, что курение вредно, знают все. Но не все пока избавились от этой вредной привычки.

Чтобы помочь нашим жителям сделать выбор в пользу здоровья и уберечь себя от развития грозных заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем, онкологических заболеваний, в медицинских организациях Самарской области функционируют 36 школ здорового образа жизни. Многие из обратившихся с помощью врачей избавились от этой опасной зависимости.

Всего в 2021 году самарские терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, кардиологи, психиатры-наркологи провели более 10000 консультаций по отказу от курения и лечению последствий потребления табака.

В Самарском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики организована региональная горячая линия консультативной поддержки для курящих по телефону 337-49-49.

С участием волонтеров-медиков и некоммерческих организаций на постоянной основе проводим массовые профилактические мероприятия антитабачной направленности. Этой деятельностью занимается более 20 НКО при организационно-методической поддержке Центра общественного здоровья. Регион является одним из лидеров по количеству Президентских грантов, направленных на формирование ЗОЖ. Также особое внимание уделяем работе со студентами — проводим занятия по профилактике табакокурения и продвижению здорового образа жизни для студентов. В Самарской области эффективно применяется технология работы с молодежью «равный-равному».

Ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом, сейчас активные меры предпринимаются против новых угроз – жевательных никотинсодержащих продуктов, вейпов, устройств нагревания никотина. Деятельность эта ведется и на законодательном, и на информационном уровне, и по линии гражданского общества.

Призываю жителей отказаться от вредной привычки и сделать выбор в пользу своего здоровья уже сейчас!"

Фото: pixabay